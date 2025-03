video suggerito

La scaletta del concerto di Geolier: l'ordine delle canzoni al Palazzo del Turismo di Jesolo Geolier si esibisce stasera, sabato 15 marszo 2025, sul palco del Palazzo del Turismo di Jesolo alle ore 21, per la data zero del suo tour 2025. Qui le canzoni che potrebbero essere in scaletta, non in ordine d'apparizione.

A cura di Vincenzo Nasto

Geolier, foto di Vittorio Cioffi

Stasera, sabato 15 marzo, inizia il tour 2025 di Geolier con data zero, che si terrà al Palazzo del Turismo di Jesolo, dalle ore 21. Ma non solo, perché il rapper campano sarà protagonista in alcuni dei più grandi palazzetti italiani, già sold-out da settimane. Basti pensare al doppio appuntamento al Forum D'Assago, seguito dalle date di Torino e Bologna, rispettivamente alla Inalpi e Unipol Arena. Poi i tre appuntamenti a Roma, il 28-29-30 marzo al Palazzo dello Sport, prima di un salto a fine giugno con la partecipazione al Trento Live Fest. Il mese successivo sarà quello più importante per il doppio appuntamento all'Ippodromo di Agnano, il 25 e il 26 luglio. Per poi finire, per adesso, con la partecipazione a tre festival, tra fine luglio e inizio agosto: l'Oversound Music Festival di Lecce, il Campobasso Summer Festival e infine il Sotto il vulcano Fest di Catania. Un grande viaggio che sarà coronato il prossimo 27 settembre con il primo concerto all'Arena di Verona. Dopo il tour negli stadi del 2024, Jesolo sarà l'occasione giusta per riascoltare i grandi successi del rapper napoletano, da Episodio D'Amore a Io T'o Giur', passando per il brano sanremese I p' me tu p' te. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Geolier, già ascoltati durante il tour negli stadi del 2024, non in ordine d'apparizione.

La scaletta con le canzoni del concerto di Geolier

Questa sera, sabato 15 marzo, Geolier si esibirà al Palazzo del Turismo di Jesolo, dalle ore 21. L'appuntamento, che corrisponde alla data zero del suo tour 2025, sarà l'occasione per riascoltare i brani più importanti degli ultimi due album, Il Coraggio Dei Bambini e Dio Lo Sa, tra cui anche il brano con cui ha partecipato al Festival di Sanremo 2024: I p' me tu p' te. Non sono stati ancora annunciati ospiti. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Geolier, già ascoltati durante il tour negli stadi del 2024, non in ordine d'apparizione.