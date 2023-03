Doja Cat è icona body positive: dopo il trionfo sul red carpet mostra i brufoli sulla fronte Doja Cat è stata tra gli artisti che hanno trionfato agli iHeartRadio Music Awards 2023. Sul red carpet è apparsa super glamour con pantaloni di pelle e pelliccia ma è stato nel backstage che ha rivelato un dettaglio nel suo look che era passato inosservato.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera Hollywood ha ospitato l'edizione 2023 degli iHeartRadio Music Awards, cerimonia che ogni anno premia gli artisti che si sono distinti per talento nel mondo della musica. Come da tradizione, sono state moltissime le star che hanno calcato il red carpet allestito al Dolby Theatre di Los Angeles e tutte si sono sfidate a colpi di stile, da Heidi Klum a Pink, fino ad arrivare a Nicole Scherzinger. Ad aver attirato le attenzioni del pubblico è stata sopratutto Doja Cat, una delle vincitrici: dopo aver ritirato sul palco il premio come Artista più ascoltata dell'anno, si è servita dei social per rivelare un dettaglio del suo look che nessuno aveva notato.

Il look da red carpet di Doja Cat

Niente abiti da sera, dettagli principeschi e maxi scollature, per il red carpet degli iHeartRadio Awards Doja Cat ha lasciato spazio allo streetstyle. Si è rivolta a Vetements, Maison che ha firmato il look comodo e glamour che ha sfoggiato all'evento, trasformandola in una diva contemporanea che non ha paura di sovvertire le convenzione. La cantante ha abbinato una t-shirt bianca con le spalline morbide a un paio di pantaloni di pelle a vita alta arricchiti da un cinturone logato in tinta. Per completare il tutto ha scelto una pelliccia yeti color crema lunga fino ai piedi, una cascata di collane e degli anfibi total black con la punta quadrata.

Doja Cat in Vetements

Doja Cat e la lotta contro l'acne

Capelli platino portati biondi e lisci, premio mostrato con orgoglio e trucco impeccabile: Daja Cat è riuscita a dettare legge in fatto di stile all'evento. Una volta tornata in camerino, però, ha voluto rivelare un dettaglio che è passato inosservato sotto ai riflettori: si era servita di un doppio strato di fondotinta per coprire i brufoli sulla fronte. Così facendo ha dimostrato di non avere paura di mostrare i piccoli (e comuni) problemi di pelle di cui soffre ed è per questo che è diventata paladina di body positivity. L'acne non va nascosto, è necessario parlarne apertamente, così che le persone che lo combattano possano sentirsi meno sole in questa battaglia.