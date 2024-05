Testo e significato della canzone Beatrice, botta e risposta tra Tedua e Annalisa alla ricerca del Paradiso

video suggerito

Beatrice è singolo di Tedua in collaborazione con Annalisa, contenuta nella deluxe Paradiso de La Divina Commedia dell'artista. Qui il testo e il significato della canzone.

A cura di Vincenzo Nasto

Tedua e Annalisa, 2024

Dopo quasi un anno di attesa dall'uscita de La Divina Commedia di Tedua, l'autore ligure nelle scorse ore ha pubblicato l'ultimo capitolo del progetto: la deluxe Paradiso. 8 tracce, di cui 7 inedite e Parole vuote (La solitudine) con Capo Plaza, segnano l'ingresso in una nuova dimensione musicale del rapper. Tra i brani più attesi, c'era sicuramente Beatrice, sia per il chiaro riferimento alla musa dantesca, sia per la presenza nel brano di una delle regine del new-pop italiano: Annalisa. Il brano, prodotto da Dibla, aka Luca Di Biasi e Jiz, nome d'arte di Giorgio De Lauri, hanno portato lo stesso Tedua fuori dalla sua zona di comfort, come ha rivelato nell'intervista prima dell'uscita della deluxe: "Non bado agli hater, ma più ai fan delusi che magari vorrebbero musica più di nicchia. L'accusa che mi sento fare è di aver perso autenticità, ma io faccio quello che fa bene a me. Ho scelto pezzi di Angelina Mango e di Annalisa, perché mi piace fare musica che esca dalla zona di comfort. I complotti delle major che ti obbligano a fare canzoni, non esiste. Il mainstream non cambia i valori che hai". Qui il testo e il significato di Beatrice.

Il testo di Beatrice

Dove vai?

Dove vuoi che vada, dai?

Lo sai meglio di me

Sì, ma cosa vuoi che faccia?

Come mai?

Forse cambio strada, baby

Mi dai il peggio di te

Però non cambio faccia

Affacciata a quel balcone lasciami o lanciami il borsone

Ci stan guardando già troppe persone

Alle volte mi chiedo se crescerai

Mille volte, ma non impari mai

Dimmi cos'è che fai

Provo a risolvere questo disastro

Senza di me

Sto diventando pazzo

Io vorrei togliere la polvere dal nastro

E ritornare a quando ci siamo dati il primo bacio

Mi illuminavi

Ti portavo il sole, ma nel tuo cuore si è fatta notte

Sе chiudo gli occhi, chiudo il cielo

Però adesso non ti vеdo, quindi

Lasciamo tutto così com'è

Di me, di te, di me

Ho ancora qualche cosa con me

Di te, di me di meno

È troppo che mi sento una stupida

E mi ripeto che sarà l'ultima

Se non mi so amare come sono

Mi merito di meglio (Te lo auguro)

Magari qualche scemo che ti compra la borsa

Che poi ti fa le corna perché incontra una donna

Magari se lo sgami, dà la colpa a una sbronza

Magari tu lo ami, anche se provi vergogna

Ehi, baby, lo so che tu mi vedi (Come)

Ancora l'epicentro dei tuoi brutti pensieri

Ma, se sono fuggito, è perché temo l'abbandono

Al primo posto ho sempre messo l'amor proprio ed il lavoro, oh

Sono infantile? Sì, mi puoi capire? No

Non c'è che dire, beh, provo a sparire

Inutile far la parte di quella felice

Lei finge, Beatrice

Lasciamo tutto così com'è

Di me, di te, di me

Ho ancora qualche cosa con me

Di te, di me di meno

È troppo che mi sento una stupida

E mi ripeto che sarà l'ultima

Se non mi so amare come sono

Mi merito di meglio

Ma volevo sapere tu chi eri

Non hai mai ascoltato i miei pensieri

Ed ogni notte non dormo

Ancora sveglio alle quattro

Tu mi fai perdere il sonno

Anche se il cuore è in letargo

Forse in questa storia è meglio se

Lasciamo tutto così com'è

Di me, di te, di me

Ho ancora qualche cosa con me

Di te, di me, di meno (Cos'è rimasto?)

È troppo che mi sento una stupida (Troppo tempo)

E mi ripeto che sarà l'ultima (Ancora ci credi?)

Se non mi so amare come sono

Mi merito di meglio (Ahahahah, dai)

Il significato di Beatrice

Beatrice è stata prodotta da Dibla e Jiz, mentre alla fase autoriale, oltre ad Annalisa e Tedua, hanno partecipato anche Federica Abbate e Madame. La canzone, che rappresenta il fulcro del nuovo progetto, legandosi a doppio filo con la donna/musa amata da Dante, è anche un chiaro tentativo di Tedua di entrare in un universo musicale più codificato, pop. Il botta e risposta nelle strofe e nei bridge tra Tedua e Annalisa raccontano di un amore ormai terminato, una relazione che ha rovinato entrambi i partner. Un amore da una parte messo al secondo posto, come quando Tedua canta: "Ma, se sono fuggito, è perché temo l'abbandono, al primo posto ho sempre messo l'amor proprio ed il lavoro". Dall'altro lato, Annalisa, nei versi finali della canzone fotografa la rassegnazione per ciò che è stato, e uno sguardo al futuro: "Se non mi so amare come sono, mi merito di meglio".