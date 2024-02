Perché Angelina Mango ha una treccia attaccata al vestito: il significato del dettaglio Angelina Mango a Sanremo si è imposta per talento e originalità, sfoggiando look coraggiosi. Non è passato inosservato un dettaglio ricorrente in particolare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Angelina Mango in Etro durante la trasmissione "La TV fa 70"

Maria De Filippi, che l'aveva voluta nel cast di Amici, ci aveva visto lungo, intuendone le potenzialità e il talento. La giovane cantante, che già aveva conquistato tutti nel talent, ha anche chiuso la prima esperienza sanremese con la vittoria. La Noia è oggi uno dei brani più ballati e ascoltati in Italia, tra le canzoni più trasmesse in radio. In attesa di dare il via al tour nelle città italiane, la 23enne si sta godendo l'affetto del suo pubblico e sta cogliendo ogni occasione per farsi conoscere e far conoscere la sua musica. È stata anche ospite della serata evento La tv fa 70, organizzata per festeggiare il compleanno della Rai omaggiandone la storia e i grandi protagonisti. Per l'occasione, ha confermato la predilezione per il suo brand del cuore.

Chi veste Angelina Mango

Sul palco dell'Ariston Angelina Mango ha stupito tutti con grinta e personalità da vendere. Il suo stylist ha immediatamente capito che, per valorizzare lei e la canzone, servivano look altrettanto d'impatto. Nick Cerioni infatti ha studiato per lei un guardaroba perfetto, con un concept ben preciso alla base. L'obiettivo era che l'abito vestisse a accompagnasse il brano, senza prendere il sopravvento su di esso. La cantante si è distinta sul palco per unicità e coraggio: è stata l'unica a osare, in un Festival dominato dal total black, che è andato per la maggiore di serata in serata.

Angelina Mango in Etro nella prima serata di Sanremo

Lei, invece, ha sfoggiato le creazioni di Etro, la Maison che vede Marco De Vincenzo alla direzione creativa. Nella prima serata ha indossato un tubino fantasia, con lunga treccia applicata sulla parte posteriore e maxi zeppe portate con calzini bianchi in vista. Nella seconda è stata la volta del mix and match, cin un gioco di contrasti e abbinamenti tra stampe e tessuti. La terza serata ha optato per un completo dalla fantasia floreale a cui hanno fatto seguito un outfit in nuance chiare e infine un grintoso abito con body lavorato e gonna trasparente.

Angelina Mango in Etro

Il significato della treccia

Anche in occasione della serata evento La tv fa 70 targata Rai, Angelina Mango ha scelto Etro. Impossibile non notare anche in questo outfit la presenza dell'originale treccia di stoffa posteriore attaccata, a mo' di coda. Questo elemento è uno dei tratti distintivi della collezione Primavera/Estate 2024 della Maison. Marco De Vincenzo in quella collezione ha puntato tutto sul valore dell'immaginazione, sul potenziamento della spinta creativa capace di dare vita a mondi nuovi. Non a caso, il nome della collezione è "Nowhere": un luogo che non esiste, se non grazie alla fantasia.

Etro Primavera/Estate 2024

Anche nella collezione Autunno/Inverno 2024-25 ha puntato su un guardaroba unico e originale, con capi dalle forme inedite, capi che quasi diventano un tutt'uno: dove finisce uno inizia l'altro. Il vezzo dello stilista è appunto questo gioco di "prosecuzione" degli abiti, senza differenze di forme e vestibilità. Ecco perché ha anche preferito una collezione co-ed Uomo Donna.