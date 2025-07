Chanel Totti senza trucco in vacanza: mostra le lentiggini nel selfie “al naturale”

Chanel Totti si sta godendo al massimo la sua prima estate da maggiorenne e si sta servendo regolarmente dei social per documentarne i dettagli più belli. Qualche settimana fa era stata in Puglia con mamma Ilary Blasi per seguire dal backstage le registrazioni di Battiti Live, poi è volata a Bali con Francesco Totti (e ha provato l'iconica altalena sospesa sulla giungla), mentre lo scorso weekend lo ha trascorso in barca tra San Felice al Circeo e Ponza. Complice l'atmosfera wild dell'esperienza, ha pensato bene di rinunciare al make-up, mostrandosi "al naturale" sui social: ecco il risultato.

Chanel Totti in vacanza con Ilary Blasi e Bastian Muller

Lo scorso weekend per Ilary Blasi è stato un weekend davvero speciale: lo ha trascorso in famiglia con le sorelle Silvia e Melory, il compagno Bastian Muller e le figlie Chanel e Isabel Totti. Cosa ha fatto per renderlo unico? Ha noleggiato una barca ed è andata alla scoperta delle coste laziali da San Felice al Circeo a Ponza, isola in cui torna praticamente ogni estate per godersi il mare cristallino e le location iconiche. La sua "partner in crime" è la secondogenita Chanel, che non ci ha pensato su due volte a posare in bikini in sua compagnia. È stata proprio quest'ultima ad aver attirato le attenzioni del fan con le Stories e le foto che ha postato sui social, ultima tra tutte il selfie acqua e sapone che ha condiviso in diretta dall'imbarcazione.

Il selfie senza trucco di Chanel Totti

Il look acqua e sapone di Ilary Blasi

Immortalatasi in primissimo piano senza neppure un filo di trucco, Chanel Totti ha seguito il trend dei selfie no make-up, rivelando delle adorabili lentiggini sul viso, per la precisione su naso e guance. Sebbene di solito non siano visibili (probabilmente perché usa regolarmente il trucco), con l'estate e il trionfo dei beauty look acqua e sapone diventano evidenti. Niente fondotinta, correttore, eye-liner o blush, la figlia di Ilary ha lasciato trionfare la sua bellezza semplice e naturale e i fan hanno apprezzato non poco. In quante, come lei, durante le vacanze balneari dicono addio ai prodotti di make-up solitamente utilizzati durante tutto l'anno?