Chanel Totti di nuovo dal parrucchiere: qual è l’hair look che ha scelto per l’estate

Chanel Totti è una delle grandi protagoniste dell'estate 2025: oltre ad aver compiuto 18 anni lo scorso maggio, si è anche diplomata e ora non può fare a meno di godersi queste vacanze di libertà totale. È stata in Puglia per seguire Battiti Live dal backstage, è volata con papà Francesco Totti a Bali (dove ha provato l'iconica altalena sospesa sulla giungla) e ha partecipato a un tour in barca tra Ponza e San Felice Circeo con mamma Ilary Blasi: insomma, la neo 18enne sembra non volersi fermare neppure per un attimo. Complice il tempo libero a disposizione, sta spesso facendo visita al parrucchiere di fiducia: ecco qual è il nuovo hair look che ha scelto per l'estate.

Chanel Totti con i capelli scuri in estate

Così come la mamma Ilary Blasi, anche Chanel Totti affida la chioma ad Alessia Solidani, facendo spesso visita ai saloni di bellezza sparsi per Roma che portano il suo nome. Da tempo ha detto addio al biondo, dando il via alla "brunette era", e, come se non bastasse, ha anche accorciato le lunghezze, optando per un long bob scalato e sbarazzino. La cosa che in pochi sanno è che il castano è il colore naturale di Chanel, anche se di recente lo ha scurito di qualche tonalità, optando per un'adorabile nuance cioccolato. A quanto pare, però, non era ancora soddisfatta del risultato ed è tornata dall'hairstylist per aggiungere un ulteriore tocco di novità.

Chanel Totti dal parrucchiere

L'hair look mosso di Chanel Totti

Cosa ha fatto Chanel Totti ai capelli? Mostratasi nel salone di bellezza in shorts di jeans e t-shirt Gucci, ha rivelato "l'opera" del parrucchiere Riccardo G. Rota. Per l'estate la figlia di Ilary ha detto basta alle pieghe extra lisce e ha puntato tutto su delle beach waves dall'effetto naturale. Al motto di "Tornata mossa", si è poi immortalata pronta per uscire con top di raso nero scollato, maxi collana choker a catena gold e chioma perfettamente ondulata. Non è forse un hair look che si rivelerà perfetto per rendere le vacanze estive ancora più fresche e sbarazzine?

