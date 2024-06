video suggerito

Ilary Blasi in total black, la seconda puntata di Battiti Live è col completo tempestato di strass

A cura di Giusy Dente

Ilary Blasi

Se l'estate scorsa Ilary Blasi l'aveva trascorsa in vacanza, libera da impegni professionali, quella appena iniziata segna invece il uso ritorno sul piccolo schermo. La conduttrice era assente dalla tv da molto tempo, ma ora i fan sono felici di rivederla al timone di un nuovo programma. L'ex moglie di Francesco Totti, infatti, è la conduttrice di Battiti Live.

Ilary Blasi a Battiti Live al posto di Elisabetta Gregoraci

Il programma è stato per anno associato al nome di Elisabetta Gregoraci, ma quest'anno la novità è proprio la conduzione, affidata a Ilary Blasi e Alvin, che tornano a fare coppia dopo L'Isola dei Famosi. Lo show musicale è un punto di riferimento, nei palinsesti estivi. Un tempo era solo una manifestazione itinerante nelle piazze, poi l'evento è sbarcato su Italia 1 nel 2017 per la prima volta, per poi passare quest'anno su Canale 5, sempre in prima serata. Sul palco pubblico e spettatori vedranno le esibizioni dei principali protagonisti della scena musicale del momento: Alessandra Amoroso, Annalisa Tananai, Geolier, Emma Marrone e tanti altri. Le registrazioni si sono già concluse: si sono svolte il 21, 22 e 23 giugno a Molfetta. A luglio lo show sbarcherà in prima serata.

I look di Ilary Blasi a Battiti Live

Ilary Blasi ha scelto l'intramontabile total black, per le prime due puntate di Battiti Live. Per il debutto ha scelto un look da diva: abito strapless impreziosito da stivali d'oro, con un maxi collier. I gioielli vistosi e i dettagli scintillanti sono la sua passione. Per la seconda puntata ha optato per un completo nero in tre pezzi: top tempestato di strass con bretelline sottili, blazer e pantaloni a vita alta, con file di strass tono su tono nella parte alta. Per la seconda puntata è volata in Puglia anche la secondogenita della conduttrice. Chanel Totti si è goduta il concerto in piazza e ha fatto un salto nel backstage, dove ha fatto una foto con uno dei suoi artisti del cuore, Tony Effe.