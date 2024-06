video suggerito

Il look color tabacco di Ilary Blasi: per l’estate sceglie pantaloni over e crop top coordinati Ilary Blasi tra qualche giorno darà il via all’esperienza sul palco di Battiti Live ma nel frattempo si gode il relax casalingo. Quale migliore occasione della prima giornata di caldo per sfoggiare un look in pieno stile estivo? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mancano pochissime ore all'inizio dell'estate 2024 e le star sembrano essere prontissime per accogliere con stile la bella stagione. Ilary Blasi, in particolare, sembra essere destinata a diventare una delle grandi protagoniste dei prossimi mesi roventi: tra qualche settimana tornerà in tv al timone di Battiti Live (dove prenderà il posto di Elisabetta Gregoraci) e non vede l'ora di intrattenere il pubblico con la sua grinta e con il suo fascino. Come si sta preparando a questa nuova esperienza? Si sta dando al totale relax tra gite in barca e giornate con le figlie, approfittandone per sfoggiare dei look che di sicuro diventeranno imitatissimi durante le vacanze estive.

Ilary Blasi in color tabacco dà il via all'estate

Ilary Blasi è "insolitamente" silenziosa sui social da qualche settimana a questa parte: che sia perché non vuole dare spoiler sull'esperienza a Battiti Live o perché semplicemente intende godersi questa "quiete" lontana dai riflettori, ma la cosa certa è che sta centellinando foto e Stories Instagram. Nelle ultime ore, però, è tornata a postare, rivelando un outfit che si rivelerà perfetto per l'estate alle porte. Si trova in quello che sembra essere il giardino della sua enorme casa romana e improvvisa una sfilata di pochi secondi, mostrandosi in formissima e sicura di sé. Il colore che ha scelto per il primo giorno di caldo rovente? Il tabacco.

Ilary Blasi in Lemema

Chi ha firmato il coordinato di Ilary Blasi

Il look sui in marrone vitaminico di Ilary Blasi è firmato Lemema, brand di abbigliamento fondato da Melissa Monti, la fidanzata del suo primo figlio Cristian Totti. Si tratta di un coordinato formato da due pezzi a effetto denim, ovvero un paio di pantaloni palazzo a vita bassa e un crop top smanicato con i bottoni sul davanti.

Leggi anche Prada collezione Uomo Primavera/Estate 2025

Ilary Blasi con collana Cartier

La conduttrice ha così lasciato l'ombelico in vista, rivelando una silhouette impeccabile e gli addominali scolpiti. Capelli castani sciolti e ondulati, collanina Cartier al collo e scarpe coperte dal pantalone davvero oversize: Ilary ha dato ancora una volta prova di essere un'indiscussa icona fashion dall'animo esuberante e trendy.

Il look color tabacco di Ilary Blasi