Chanel Totti con lo smalto nude: la manicure da avere in primavera è naturale e chic Chanel Totti si è rifatta la manicure in vista della primavera ormai alle porte. Ha puntato sul trend del momento, quello degli smalti nude, sfoggiando delle unghie minimal e chic.

A cura di Valeria Paglionico

Chanel Totti viene ormai considerata una star dei social grazie ai suoi 500mila followers. Che voglia o meno seguire le orme di mamma Ilary Blasi nel mondo dello spettacolo, non importa, l'unica cosa certa è che, nonostante abbia solo 16 anni, sembra essere già pronta per la carriera da influencer. Su Instagram documenta regolarmente la sua quotidianità fatta di viaggi in giro per il mondo, serate romantiche col fidanzato e faticosi allenamenti in palestra, concentrando le attenzioni dei followers soprattutto sui look scelti per le diverse occasioni. Di recente, ad esempio, ha rivelato la nuova manicure scelta in vista della primavera alle porte.

Chanel Totti dall'estetista

Mentre Ilary Blasi sta trascorrendo qualche giorno in Svizzera tra piscine a sfioro e splendidi panorami alpini per il compleanno di Bastian Muller, Chanel Totti è rimasta a Roma. Non per questo, però, ha smesso di postare sui social, anzi, ha mostrato un nuovo dettaglio super trendy della sua immagine. Così come fatto dalla mamma prima di partire, anche lei ha preso appuntamento con l'estetista di fiducia per rinnovare la manicure in vista dell'inizio della primavera ormai alle porte. Si è rivolta a Ilary Nail Boss (come si fa chiamare su Instagram) e ha puntato tutto sulla nail-art del momento, quella nude dall'animo chic e sofisticato.

La nuova manicure di Chanel Totti

La manicure minimal di Chanel Totti

Niente più unghie rosse, bordeaux o dai dettagli gioiello, la manicure da avere in primavera è minimal, ovvero con uno smalto nude. Chanel Totti non ha esitato a seguire la mania con qualche settimana di anticipo, rivelando poi il risultato finale su Instagram. Come dimostrato da un primo piano sulla mano, ha optato per una nuance rosa tenue dall'effetto incredibilmente naturale, mentre per quanto riguarda la forma ha scelto delle unghie corte e a mandorla. L'effetto finale è super elegante, l'ideale per aggiungere un tocco di classe a ogni tipo di look, anche quelli più sportivi o causal. In quante prenderanno ispirazione dalla figlia di Ilary per la bella stagione?