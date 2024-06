La storia di Claudia Marthe, la mamma di Elodie: il passato difficile e il presente da sogno

video suggerito

Claudia Marthe è la mamma della cantante italiana Elodie e, la settimana scorsa, ha convolato a nozze con il suo compagno Francesco Cramer, coronando il suo sogno d'amore e catturando l'attenzione dell'opinione pubblica. Si è parlato di "giusto riscatto" in relazione al passato difficile della donna, peraltro legato a quello che è stato il passato di Elodie.

Chi è Claudia Marthe, la mamma di Elodie

Claudia Marthe ha 57 anni ed è nata nelle Antille francesi. La sua è una storia di riscatto, un percorso difficile terminato con il più classico dei lieto fine. Oggi è un'artista contemporanea molto apprezzata, come dimostra il suo account Instagram nel quale pubblica le sue opere. C'è anche una foto scattata durante una sua personale d'arte contemporanea proprio accompagnata a Vittorio Sgarbi. Prima di trovare questo successo personale, però, Claudia Marthe ha dovuto affrontare numerosi ostacoli per garantire un futuro migliore ai suoi figli. Si è separata dal padre di Elodie a otto anni e ha praticamente cresciuto da sola i suoi figli, attraversando anche le forche caudine della tossicodipendenza.

La madre di Elodie a una sua personale d'arte contemporanea con Vittorio Sgarbi

La storia di Claudia Marthe, la tossicodipendenza e il lavoro come cubista

Claudia Marthe si è separata da suo marito, Roberto Di Patrizi, il padre delle sue figlie, quando Elodie aveva solo otto anni. Era una esistenza infelice segnata dalla sua tossicodipendenza. Lavorava come cubista, Elodie nacque che lei aveva solo 21 anni. Elodie parlò in questi termini del passato della madre: "Il suo malessere aveva un nome preciso: tossicodipendenza. Io l’ho capito dopo un po’ ma non ho reagito arrabbiandomi, anche se poi ho avuto dentro di me tanta rabbia per parecchio tempo. Ho detto vabbé vi do una mano, cerco di capire come aiutare. Non mi va di addossare colpe a loro, ma sono stata anni a tentare di sistemare una cosa che non è sistemabile, non da una ragazzina".

Elodie con la madre e la nonna a una mostra

Il legame con la figlia Elodie

Oggi, Claudia Marthe ed Elodie sono molto legate così come lo stesso legame è forte con l'altra figlia, sorella della cantante, Fey Di Patrizi. Da bambina, Elodie si vergognava per il mestiere di cubista della madre, ora invece no. Una storia di grande successo che Elodie ha spesso condiviso pubblicamente: l'importanza di sua madre nella sua vita e della forza che le ha trasmesso per diventare quello che è oggi, è stata fondamentale. Tutto questo ha sicuramente contribuito a costruire la sua carriera di successo nel mondo della musica.

Il matrimonio da sogno con Francesco Cramer

Il matrimonio da sogno coronato con Francesco Cramer in una residenza fantastica che si affaccia sul Lago di Como. L'amore con Francesco Cramer è nato già da diversi anni, anche se non si hanno notizie specifiche. Lui è originario di Milano e la decisione di sposarsi sarebbe maturata nel 2021.