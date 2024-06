La madre di Elodie Claudia Marthe ha sposato Francesco Cramer, la dedica e le foto: “Auguri mammina”

video suggerito

La mamma di Elodie, Claudia Marthe, si è sposata ieri, sabato 8 giugno 2024, in una location principesca che si trova in provincia di Como. Le nozze erano state annunciate qualche giorno fa dalla cantante in un'intervista a Vanity Fair e ieri, in serata, sui social sono spuntate le foto del matrimonio. Claudia Marthe ha sposato Francesco Cramer, compagno di vecchia data, a Villa Adelaide Tassera con la compagnia di amici e parenti.

Le nozze di Claudia Marthe, la mamma di Elodie

Claudia Marthe e Francesco Cramer si sono sposati ieri a Villa Adelaide Tassera, una location principesca che si trova a Tassera, in provincia di Como. Prima il rito nunziale, poi la festa: dalle immagini che circolano sui social è possibile vedere il look dell'artista scelto per l'occasione, oltre a quello della figlia, ed anche la location. "Auguri mammina e Francy" ha scritto la celebre cantante, Elodie, a corredo di una foto degli sposi davanti alla torta.

Presenti alle nozze tutti i familiari della coppia, anche Fey Di Patrizi, sorella di Elodie. Non circolano foto della pop star con Andrea Iannone, il compagno, alle nozze. Non si sa, dunque, se il pilota di Moto GP fosse presente o meno. Durante la festa, la cantante si sarebbe esibita per volere della sua mamma. Nell'intervista a Vanity di pochi giorni fa raccontò: "Mi ha chiesto di cantare una canzone a cappella e io muoio, perché mi imbarazza. Però non posso tirarmi indietro".

Claudia Marthe, l'amore con Francesco Cramer dopo la separazione dal padre di Elodie

L'amore con Francesco Cramer sarebbe nato già da diversi anni. Non si hanno informazioni precise sull'inizio del loro amore, ma Claudia Marthe e il compagno originario di Milano, ora candidato alla carica di consigliere comunale di Alserio, dove vive, sembrano essere molto affiatati. La proposta di matrimonio potrebbe essere avvenuta nel 2021, quando lui ha condiviso una foto della sua futura sposa con un anello al dito. "Auguri amore", scrisse. Claudia Mathe ha ritrovato l'amore con lui dopo la dura separazione dall'ex marito, padre delle figlie Elodie e Fey. Nel 2016, in occasione della finale di Amici alla quale la celebre cantante di oggi partecipava come allieva, Roberto Di Patrizi raccontò: "Mia moglie e io decidemmo di lasciarci. Fu un divorzio violentissimo, fatto di furiose litigate. Io da una parte, mia moglie dall'altra e le bambine in mezzo. Dio solo sa quanto mi dispiace sapere che tuttora, quando Elodie pensa a quei giorni, soffre ancora".