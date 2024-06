video suggerito

Chi è Francesco Cramer, il marito della mamma di Elodie Francesco Cramer è il marito di Claudia Marthe, mamma di Elodie. È un giornalista, ha lavorato nella redazione de Il Giornale ed è stato candidato alle amministrative 2024 di Alserio per la lista "Alserio al centro".

Francesco Cramer è il marito della mamma di Elodie, la signora Claudia Marthe. La coppia si è sposata sabato 8 giugno 2024 in una location principesca nella provincia di Como, a Villa Adelaide Tassera. Una grande cerimonia che ha accesso tutta l'attenzione sulla coppia e soprattutto su di lui, Francesco Cramer, sconosciuto ai più. Francesco Cramer ha lavorato in passato per Il Giornale, è stato candidato alle ultime elezioni amministrative con il partito Alserio al centro con Fabiano Rosa sindaco.

Claudia Marthe fotografata da Francesco Cramer (fonte: Instagram)

Chi è Francesco Cramer, marito di Claudia Marthe

Francesco Cramer è un giornalista, che ha lavorato attivamente al Giornale fino agli '10 dei 2000. Di lui, si conosce poco altro se non per il fatto di essere stato di recente candidato alle elezioni amministrative di Alserio, in provincia di Como, con la lista Alserio al centro sostenendo la candidatura di Fabiano Rosa sindaco. Su Instagram, Cramer pubblica spesso momenti d'occasione mondana in compagnia di sua moglie e della stessa Elodie. Ci sono anche foto con Marrakech, ai tempi in cui il rapper e la figlia della moglie erano ancora una coppia.

Una foto di famiglia, ai tempi in cui Marrakech ed Elodie erano ancora legati (fonte: Instagram)

Il matrimonio da sogno con Claudia Marthe sul lago di Como

Il matrimoino da favola che si è celebrato solo pochi giorni fa, sabato 8 giugno 2024, a Villa Adelaide Tassera con la compagnia di amici e parenti, sta facendo ancora parlare. Prima il rito nuziale, poi la festa. Presenti tutti i familiari, compresa ovviamente Elodie e Fey Di Patrizi, sorella della cantante di Andromeda. Proprio nel corso del matrimonio, Elodie ha cantato una canzone a cappella: "Non posso tirarmi indietro", aveva fatto sapere la cantante.