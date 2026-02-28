Belén Rodriguez brilla a Sanremo con la giarrettiera di diamanti (che in realtà era un bracciale)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Belén Rodriguez ha voluto stupire, per il suo grande ritorno sul palco dell'Ariston. Stavolta ha calcato la scena in veste di ospite di uno degli artisti in gara. Nella serata delle cover, infatti, si è esibita assieme a Samurai Jay e lo ha fatto con un look dal tocco speciale. È riuscita a impreziosire e rendere unico il suo outfit con un dettaglio particolare, in perfetto Belén Rodriguez Style.

Il look di Belén a Sanremo

Belén Rodriguez è tornata a Sanremo e lo ha fatto in grande stile: la showgirl argentina sa come catalizzare l'attenzione su di sé, non ci sono dubbi. Si parlava da tempo della sua presenza all'Ariston nella serata delle cover e invece ha sorpreso tutti con un'apparizione del tutto fuori programma! Nella terza serata, infatti, Samurai Jay si è esibito come da programma sulle note di "Ossessione", il brano che porta in gara in questa edizione della kermesse.

Giarrettiera Crivelli

Belén Rodriguez tra lo stupore generale, vestita di rosso fuoco, è apparsa in cima alla famosa scalinata dell'Ariston: pochi secondi appena, il tempo di pronunciare una frase a tempo di musica e poi uscire di scena. Nessuno se lo aspettava. Tutti invece aspettavano di vederla nella quarta serata, quella dedicata alle cover, quando gli artisti non si esibiscono col brano della gara canora.

Belén Rodriguez e Samurai Jay

Samurai Jay, per esempio, ha scelto la canzone "Baila Morena" accompagnato da Roy Paci e appunto dalla voce di Belén. Ha dato un tocco prezioso al suo look total black, un abito con gioco di trasparenze, con una giarrettiera gioiello. Ma gioiello nel vero senso della parola! Si tratta, infatti, di un bracciale di diamanti di Crivelli, che ha deciso di portare alla gamba come giarrettiera! È stato trasformato appositamente per lei, per adattarlo alla sua personalità e all'occasione. Come gioielli ha aggiunto anche un paio di orecchini pendenti di diamanti taglio goccia e navette per un totale di 12 carati.