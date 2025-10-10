Il compleanno di Ludovica Nasti: party a tema Hollywood e look da diva anni ’50

L’attrice, diventata nota al grande pubblico per il ruolo di Lila ne “L’amica geniale” ha compiuto 19 anni e li ha festeggiati in grande stile.

Ph. stefanoabbatefotografo

Ludovica Nasti ha festeggiato davvero in grande stile il suo 19esimo compleanno. Ha aspettato un po', ma ne è valsa la pena. L'attrice, infatti, è nata il 29 settembre, ma il party in suo onore si è svolto solo due giorni fa, in un'atmosfera davvero magica. È stato come ritrovarsi su un set cinematografico, catapultati nella vecchia Hollywood. Tutto è stato curato nei minimi dettagli, per ricreare quel tipo di magia, dall'allestimento ai look alle luci. La festeggiata ha scelto per l'occasione un look da vera diva.

La festa in onore di Ludovica Nasti

Ludovica Nasti ha festeggiato i 19 anni presso il ristorante White Chill Out Lungomare di Pozzuoli, location trasformata per l'occasione in un piccolo universo cinematografico. La festeggiata si è affidata a un esperto nell'organizzazione di eventi: il Wedding & Event Planner Antonio Toela Piscopo ha creato per lei un'ambientazione anni Cinquanta. Il tema era Hollywood, dunque è stato come girare un film per gli invitati, immersi in un'atmosfera d'altri tempi estremamente glamour.

Ph. stefanoabbatefotografo

C'era un sipario rosso, un'enorme scatola-giornale Vogue, delle ballerine in costume d'epoca, vari scatti in bianco e nero della protagonista della serata, ben 5 torte per lei. Insomma, la 19enne ha vissuto un vero e proprio sogno a occhi aperti, circondata dall'affetto delle persone care. Da vera diva ha fatto un ingresso davvero scenico: una gigantesca televisione sospesa si è aperta solo per lei, seduta come su un'altalena a mezz'aria.

Ph. stefanoabbatefotografo

Il look da diva anni Cinquanta della festeggiata

Look firmato Vanitas, per la giovane attrice, entrata nei cuori degli italiani interpretando Lila ne L'Amica Geniale. Il brand è specializzato in abiti da sposa e da cerimonia. La festeggiata ha scelto qualcosa di sbarazzino, ma al tempo stesso ricercato, che potesse adattarsi perfettamente al tema anni Cinquanta e al glamour hollywoodiano che si respirava ovunque. Il look black&white è composto da corpetto strapless con apertura a V sul décolleté, ampie maniche a palloncino con spalle nude in fantasia a pois ripresa anche negli shorts, coperti da una gonna trasparente in tulle.

A completare l'outfit collant scuri e scarpe col tacco alto. Ovviamente, ha scelto un'acconciatura vaporosa con capelli mossi sciolti e leggermente raccolti di lato, proprio come ci insegnano le vere dive del passato, icone intramontabili di un'eleganza e un fascino senza tempo che Ludovica Nasti ha incarnato pienamente.