Il taglio dell'anno sarà l'italian bob: le tendenze capelli e i colori di moda nel 2025 Quale sarà il taglio must have del 2025? La risposta a questa e domande sulle tendenze del nuovo anno arrivano a Fanpage.it da Alessandro Galetti, Direttore Artistico Wella Professionals.

Intervista a Alessandro Galetti Direttore Artistico Wella Professionals

A cura di Giusy Dente

Come ci pettineremo nel 2025? Fanpage.it ha chiesto a un esperto del settore hairstyle di analizzare il panorama del momento e commentare le possibili tendenze che spopoleranno nell'anno nuovo. Il 2025 sarà l'anno del ritorno a un'estetica più minimal, con meno esagerazioni. Sì all'effetto messy e all'effetto shine, mentre sul fronte delle nuance, queste tenderanno a scurirsi e a scaldarsi virando verso castani rosati, tonalità dorate, ginger con un tocco di rosa.

I tagli capelli di tendenza del 2025

Dopo il grande boom dei capelli corti, sembra che si tornerà alle lunghezze, ma con movimenti più essenziali, poco voluminosi. Alessandro Galetti ha spiegato: "Veniamo da un mondo in cui si è abusato delle scalature, dai mullet agli shaggy e ai wolf cut. Ora i tagli tendono ad allungarsi e a diventare un po' più minimali. Il bob si allunga leggermente sulla parte frontale, i movimenti diventano più essenziali, molto meno voluminosi e abboccolati. Si è persa la vena anni '70, soprattutto nei butterfly cut: i capelli non vanno più esternamente al viso, ora tendono a tornare verso il viso. Il movimento è più leggero, più blando, meno spinto verso l'esterno. Frange e ciuffi si allungano ma mantengono il concetto di apertura centrale. La riga centrale è stata e continua a essere un must have, anche perché è strategica per la crescita della lunghezza. Frange sì ma diventano più morbide per essere allungate".

Quali saranno i colori di tendenza del nuovo anno

Alessandro Galetti ha confermato che c'è grande richiesta di nuance scure, che probabilmente domineranno il 2025: "I biondi cominciano a scurirsi e stanno cominciando a scaldarsi, dunque molto richieste sono le tonalità dorate o leggermente albicocca ma anche i ginger con un tocco di rosa. Attualmente c'è una buona richiesta di diventare più scure. I castani rosati diventano una buona soluzione quando si vuole passare dal biondo allo scuro senza avere quegli effetti problematici di colorazioni un po' verdastre". Ovviamente anche nel campo dell'hairstyle il Pantone ha la sua influenza. Quello eletto per il 2025 è il Mocha Mousse, dunque un marrone morbido e avvolgente.

Pinterest invece ha individuato nel rosso ciliegia una tonalità particolarmente gettonata nelle richieste. Tutto questo trova riscontro nelle tendenze capelli: "I colori dell'anno, uno più marronato e uno più rosato, si rispecchiano anche nel mondo della moda capelli. Una grande tendenza è anche avere capelli ultra shiny, molto luminosi, dunque spopolano i trattamenti che si legano sia al mondo colore che al mondo del care, tutti utili ad avere capelli molto sani e molto lucenti. Questi trattamenti prendono ispirazione dalla skincare, sono rituali che vanno stratificati, creando luminescenza e benessere per i capelli".

Quali pettinature vedremo nel 2025

Basta volumi esagerati: il 2025 sarà l'anno del minimalismo, del ritorno a un'estetica controllata. L'esperto ha spiegato: "Andrà di moda un messy che però non si elettrizza, che non diventa più opaco e mantiene lucentezza. Per ottenere quest'effetto mosso si possono creare delle trecce morbide: vanno asciugate naturalmente o al massimo scaldate leggermente con phon e piastra. L'effetto sarà una wave naturale ma che va ridefinita con un lucidante (e non con uno shampoo secco o con una polverina elettrostatica). Si tratta di un piccolo cambiamento poco percettibile ma fondamentale per avere un'acconciatura contemporanea. Questa lucentezza anche nello styling è fondamentale per rendere (e far apparire) i capelli sani. L'estetica diventa più sana, più naturale, dunque non bisogna più puntare su boccoli forzati, volumi extra, cotonature dalle radici per avere un po' di pump. Forse questi sono i primi passi verso un minimalismo: dopo tanta opulenza, adesso cominciamo a ricomprimerci, a puntare su un'estetica più controllata".

Alla Fashion Week sulle passerelle della Primavera/Estate 2025 si è visto l'immancabile wet look. Sull'effetto bagnato Alessandro Galetti ha detto: "I wet look di quest'anno sono stati un preludio a questa tendenza shiny, hanno abituato la gente ad avere quella tessitura luminescente che ora si va a ricercare anche nel colore. I wet look sono partiti dalle passerelle come una pettinatura di tendenza, ma poi sono diventati una consuetudine estetica per riuscire a rendere i capelli sani nella vita di tutti i giorni".

Quale sarà il taglio più gettonato del 2025

In conclusione, quale sarà il taglio must have del 2025? La risposta arriva direttamente da Alessandro Galetti, il quale ha annunciato: "Per quanto riguarda quello che potrebbe essere il taglio dell'anno, c'è una buona percezione dell'italian bob, estetica che è già stata leggermente accennata e che potrebbe rivelarsi perfetta per far crescere i chunky bob che hanno avuto una buona presenza nel 2024". L'italian bob è il caschetto corto che arriva dritto dagli anni Sessanta, con le punte morbide e alzate: prepariamoci a vederlo ovunque nei prossimi mesi.