Le tendenze capelli dalle sfilate Primavera/Estate 2025 della Milano Fashion Week Dai raccolti alle chiome wet fino alla rivincita delle acconciature minimal, ecco le tendenze per la prossima stagione viste alla Milano Fashion Week. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Hair look Missoni Primavera/Estate 2025

La Milano Fashion Week si è appena conclusa. Le Maison hanno presentato le collezioni Primavera/Estate 2025, ma gli show sono stati anche una preziosa occasione per farsi un'idea sulle tendenze in materia di acconciature e make-up. Davide Diodovich, Davines Ambassador e Key Hairstylist della sfilata di Federico Cina e per Genny, ha spiegato a Fanpage.it cosa vedremo nella prossima stagione, in base a quello che gli stilisti hanno fatto sfilare in passerella.

Gli hair trend visti alle sfilate

Le passerelle della Primavera/Estate 2025 sono state la conferma del ritorno a un'estetica più minimal e semplice. Davide Diodovich, da professionista del settore, ha attraversato col suo lavoro questo cambiamento: "Sicuramente, come spesso accade ripercorrendo le tappe nel corso della storia, l’hair styling segue il flusso d’energia del suo tempo. Vediamo come un’estetica pulita e rassicurante predomina su strutture ed esasperazioni che fanno sempre meno la loro comparsa; il tutto con un occhio sempre rivolto alle nuove tecnologie, al mondo dell’arte o rielaborato in chiave glam".

Hair look Federico Cina, Ph. Isabella Sanfilippo

Proprio per questo motivo, per quanto riguarda i capelli, si sono viste chiome prevalentemente naturali, a differenza di quando invece sfilavano molte acconciature eccentriche e parrucche esagerate: "Abbiamo visto la transizione di un culto estetico orientato agli eccessi divenire via via più rassicurante, delineando un ritorno al minimalismo/brutalismo, che fa di confortevoli uniform e basic’s must have i suoi elementi cardine. Così anche l’hairstyling si rinnova in una chiave più pulita in modo da accompagnare al meglio l’animo contemporaneo".

Hair look Versace

Le tendenze viste alle sfilate le ha così delineate: "In questa stagione le tendenze si sovrappongono fino ad intrecciarsi da teste piccole con giochi di proporzione nei volumi, calotte con effetto hair cap e glossy, righe asimmetriche alternate a fluidità delineati da capelli al naturale. Potremmo dire che il tratto che delinea gli hair trend di stagione sia stato disegnato a mano libera". Le righe asimmetriche sono quelle viste ad esempio durante la sfilata di Missoni: le acconciature portate in passerella si rifacevano proprio all'iconico motivo a zig zag tipico della stampa Missoni, con acconciature ispirate a linee geometriche tra chignon bassi, trecce morbide e diverse texture.

Hair look Missoni

Le novità e le conferme alla Milano Fashion Week

Le chiome effetto seta nell'ultimo periodo hanno ceduto un po' del loro successo alle chiome messy e voluminose, coi capelli mossi. Sulle passerelle della Primavera/Estate 2025, però, il liscio è tornato. L'esperto ha spiegato: "L’effetto seta sul capello riesce, con sinuosità, a rendere portabile qualsiasi stato d’animo. Sembra poco alle volte, ma la dote del dare valore in ogni contesto è la sana essenza della semplicità.

Il silk effect è in grado di dare nuova luce a uno scenario urbano in cui esprimere se stessi può avere dei gap, ma onde al naturale donano leggerezza a ogni tipo di capello e di inventiva".

Hair look Genny, Ph. Isabella Sanfilippo

Allo stesso modo si è visto di meno l'effetto bagnato, che però non va considerato del tutto tramontato a vantaggio del wet: "L’effetto bagnato appare nei trend dei capelli come il little black dres, ossia un evergreen che può essere presente in percentuale maggiori o minori ma destinato a far la sua comparsa di stagione in stagione". Ciò che non manca mai è il raccolto: "È facile pensare che, nel rappresentare al meglio le nuove proposte dei designer, un look pulito e dall’aspetto curato è per sua natura la soluzione ideale; spesso adatta anche ad alleggerire elaborati creativi che, diversamente, potrebbero essere inscenati in maniera appesantita".

Backstage Etro