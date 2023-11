Kasia Smutniak ci dà un taglio: il nuovo look con i capelli corti effetto messy Kasia Smutniak ci ha dato un taglio netto. Ha detto addio al long bob che sfoggiava da anni ed è passata al pixie cut corto e dall’effetto messy.

A cura di Valeria Paglionico

Kasia Smutniak riesce a incantare sempre tutti con la sua innata eleganza, tanto da essere diventata il simbolo della bellezza naturale che non ha bisogno di filtri o artifici per "brillare". Non sorprende, dunque, che a ogni apparizione pubblica riesca ad attirare su di sé tutte le attenzioni dei media. Da qualche tempo a questa parte aveva deciso di godersi un po' di relax lontana dai riflettori ma nelle ultime ore è tornata sotto le luci della ribalta grazie a un "colpo di testa" estremo messo in atto a poche ore dalla partecipazione al Terni Film Festival. Ecco qual è il nuovo look dell'attrice che si rivelerà perfetto per aggiungere un tocco sbarazzino all'autunno.

Kasia Smutniak dal parrucchiere

Se fino a qualche settimana fa avevamo ammirato Kasia Smutniak meravigliosa con un adorabile long bob sui red carpet internazionali, ora le cose sono cambiate. Sebbene da anni fosse fedele all'acconciatura media diventata uno dei suoi "tratti distintivi", nelle ultime ore ha sorpreso i fan con un post che ha lasciato tutti senza fiato. Al motto di "Ciao , devo dirti una cosa", la conduttrice si è mostrata tra le "grinfie" del parrucchiere mentre ci dava un taglio netto senza battere ciglio. Ha seguito il trend del pixie cut, la pettinatura corta più gettonata del momento, apparendo decisamente cambiata in una inedita versione short hair.

Kasia Smutniak dal parrucchiere

Il pixie cut di Kasia Smutniak

Come ha portato il pixie cut, il taglio corto diventato super richiesto negli ultimi mesi? Kasia si è affidata all'estrosità dell'hairstylist lasciandosi asciugare i capelli solo col phon, così da dare vita a un effetto spettinato super naturale.

Il pixie cut di Kasia Smutniak

Il risultato? La nuova pettinatura messy riesce a esaltare i tratti del viso dell'attrice, rendendola ancora una volta la paladina della bellezza acqua e sapone. Poche ore dopo il taglio drastico ha poi presenziato al Terni Film Festival, debuttando in pubblico in questa nuova versione In quante riuscirebbero ad affrontare un cambiamento tanto estremo con una simile tranquillità come ha fatto la meravigliosa Kasia?