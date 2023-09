Kasia Smutniak è regina di stile a Venezia: la giacca del tailleur “si trasforma” in top Ieri sera a Venezia si è tenuto l’evento di lancio del progetto Luce & Riflessi, una collaborazione tra Pomellato e Venetian Heritage. Tra gli ospiti c’era anche Kasia Smutniak, apparsa super glamour in un tailleur destrutturato.

A cura di Valeria Paglionico

L'80esima edizione del Festival del Cinema di Venezia non è fatta solo di prime e di red carpet da sogno ma anche di innumerevoli incontri, conferenze ed eventi a tema che si stanno rivelando all'insegna del glamour. Ieri sera, ad esempio, Palazzo Contarini Polignac ha ospitato il lancio del progetto Luce & Riflessi, una esclusiva collaborazione tra Pomellato e Venetian Heritage. Tra gli invitati non potevano mancare i volti noti dello spettacolo, dalla madrina della Mostra Caterina Murina alla modella Eva Riccobono, anche se ad attirare le attenzioni dei fotografi è stata Kasia Smutniak. Dopo aver spopolato sul red carpet con la cravatta, ha puntato ancora una volta sulla moda mannish "rivisitata".

Il tailleur destrutturato di Kasia Smutniak

Kasia Smutniak si sta rivelando una delle grandi protagoniste dell'80esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Ha sfilato solo una volta sul red carpet ma, nonostante ciò, è finita spesso al centro delle attenzioni dei media grazie agli eventi glamour che hanno invaso la Laguna. Se per l'esclusiva sfilata di Giorgio Armani tenutasi qualche giorno fa aveva optato per un lungo abito scintillante, ora al lancio del progetto di Pomellato è tornata a reinterpretare la moda mannish. Ha infatti indossato un tailleur total black con dei pantaloni dal taglio classico e con una originale giacca destrutturata. Ha i tradizionali revers sul décolleté e le tasche sui lati dell'abbottonatura ma è completamente smanicata, tanto da sembrare un top strapless.

Kasia Smutniak col tailleur destrutturato

Kasia Smutniak è icona body positive

A completare il look dark di Kasia non sono mancati i tacchi a spillo in tinta e una serie di gioielli preziosi firmati Pomellato, dalla collana a catena con i diamanti agli anelli coordinati, anche se a fare la differenza è stato il make-up. L'attrice ha puntato su un trucco dall'effetto incredibilmente naturale con un tocco di ombretto dorato sulle palpebre e un filo di rimmel, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti sciolti e leggermente ondulati. Non ha avuto paura di rivelare la vitiligine sulle mani, confermandosi ancora una volta icona body positive. Non è forse lei una delle indiscusse regine di stile della Mostra del Cinema di Venezia 2023?