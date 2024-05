Premi David, Mannino a Paola Cortellesi: “19 candidature, come se avessi 20 cartelle alla tombola di Natale”

Teresa Mannino ha tenuto il palco della presentazione delle candidature ai David di Donatello al Quirinale. “È inutile che guardi dall’altra parte Paola (Cortellesi, ndr). 19 candidature, ti senti in colpa vero? Conoscendola, vorrebbe darne qualcuna in beneficenza, ma non si può”. Poi, la sentenza: “Sei come quello che alla tombola di Natale compra 20 cartelle, un ambo lo fa sicuro”.

Teresa Mannino ha tenuto il palco durante la presentazione dei candidati ai premi David di Donatello 2024 che si è tenuta al Quirinale oggi, venerdì 3 aprile. Nell'andare a introdurre la lista dei candidati delle singole categorie, la nota attrice comica si è rivolta ironicamente a Paola Cortellesi, che stasera deterrà il record di candidature per un film d'esordio con ben 19 nomination. Seduta in prima fila, vicino a Micaela Ramazzotti, la regista e protagonista di C'è ancora domani ha reagito divertita alla simpatica gag, che ha cavalcato anche l'occasione per rimarcare l'importanza del contributo della pellicola campione di incassi al cinema italiano.

Molti nomi verranno ripetuti perché ci sono dei film che hanno ricevuto diverse candidature. È inutile che guardi dall’altra parte Paola (Cortellesi, ndr). 19 candidature per una prima opera non è mai accaduto, vogliamo dire com’è successa questa cosa? Gli esercenti hanno detto "finalmente è arrivato qualcuno al cinema, diamo qualche premio a questa ragazza". Hanno aggiunto delle categorie per te Paola, lo sai? Miglior runner, miglior pizza rossa o pizza bianca, miglior gruppo elettrogeno del camper group. Ti senti in colpa vero? Conoscendola per quanto è discreta, lei si sente molto in colpa adesso e vorrebbe darne qualcuna in beneficenza, ma non si può. Dice non prenderà premi, hai 19 candidature almeno una la vinci, preparatelo un discorso e non fare che vai lì impreparata a dire che non te l’aspettavi. Sei come quello che alla tombola di Natale compra 20 cartelle, un ambo lo fa sicuro. Complimenti Paoletta e grazie perché sono soldi che arrivano per tutto il settore.