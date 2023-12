C’è ancora domani di Paola Cortellesi supera anche Barbie e diventa il film più visto nel 2023 C’è ancora domani di Paola Cortellesi supera anche Barbie e diventa il film più visto nel 2023 con 32.249.958 euro e 4.745.834 presenze. Il cinema è vivo e vegeto se si portano in sala pellicole che generano passaparola e voglia di condivisione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

C'è ancora domani di Paola Cortellesi supera anche Barbie e diventa il film più visto nel 2023 con 32.249.958 euro e 4.745.834 presenze. Il film di Greta Gerwig aveva chiuso la sua corsa con 32.122.053 euro e 4.390.410 spettatori, numeri che sembravano già essere da record, visto anche il momento storico. Il cinema è vivo e vegeto se si portano in sala pellicole che generano passaparola e voglia di condivisione.

Paola Cortellesi subito dopo l'inarrivabile Zalone

Stando agli attuali dati e alla velocità con la quale C'è ancora domani ha attirato il pubblico nelle sale, non è da escludere che possa superare i 35 milioni di euro entro la Befana. In quel caso si aggiudicherebbe il titolo di miglior incasso italiano del nuovo secolo/millennio dopo i film con Checco Zalone, accompagnati in classifica solo da colossi americani come Avatar, Titanic e Il re Leone. Intanto, Paola Cortellesi ha superato Roberto Benigni e spinto La vita è bella al posto numero 11, nonostante il premio Oscar tenda a farlo brillare al di là di qualsiasi incasso. Numeri, quelli di Zalone, che appartengono a un'epoca del tutto diversa, pre pandemia da Covid e capace di offrire l'esperienza della sala in purezza, senza la concorrenza delle piattaforme (e del divano).

Film con maggiori incassi in Italia

La classifica Cinetel delle feste di Natale 2023

Nella classifica delle feste di Natale 2023 si stanno difendendo i grandi classici come Wonka, in cima con oltre 8 milioni e mezzo di incasso dalla data di uscita, e Wish con € 3.643.734. Aquaman e il regno perduto al secondo posto (a un soffio da Wish) con € 2.807.063. Benissimo Santocielo con Ficarra e Picone che ancora una volta dimostrano di essere i prescelti delle feste con un risultato che supera i 4 milioni di euro al botteghino.

Adagio di Stefano Sollima e Reinassance – A film by Beyoncé tengono il settimo e l'ottavo posto con € 936.640 e € 228.672. Infine One Life con Anthony Hopkins e Un colpo di fortuna di Woody Allen (che ha superato appena i due milioni di euro) chiudono la classifica con nono e decimo posto.