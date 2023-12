Paola Cortellesi supera Benigni: C’è ancora domani è il quinto film italiano più visto di sempre C’è ancora domani, il film d’esordio di Paola Cortellesi, raggiunge il quinto posto dei film italiani più visti di sempre, superando La vita è bella di Roberto Benigni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Paola Cortellesi, con il suo film d'esordio C'è ancora domani, entra ufficialmente nella Top 5 della classifica dei film italiani più visti di sempre al Cinema. Il film della regista e attrice, infatti, raggiunge un altro record e si piazza nella top 5 superando Roberto Benigni e il suo La vita è bella, lavoro che valse all'artista toscano il Premio Oscar. In pochi mesi, quindi, il film di Cortellesi è riuscito a compiere una scalata che era difficilmente immaginabile quando per la prima volta è stato distribuito: in poche settimane, infatti, C'è ancora domani ha cominciato a guadagnare posizioni e sbigliettare sempre di più, man mano il successo ha cominciato a crescere al punto da permettergli di restare per mesi in programmazione nei cinema italiani.

Questo Natale è stato il momento che ha permesso a Paola Cortellesi di fare un passo ulteriore, anche grazie a un'ottima prestazione ottenuta la scorsa settimana. Il film, infatti, resiste nella top ten dei film più visti della settimana e a due mesi dall'uscita continua a ottenere incassi importanti: questa settimana ha ottenuto altre 159 mila euro e ieri, a Natale, il film ha superato i 30 milioni di euro incassati in totale, raggiungendo la cifra di 31 milioni 481.358 mila euro, superando, nella classifica di tutti i tempi, proprio la vita è bella di Roberto Benigni, raggiungendo la quinta posizione.

Il prossimo obiettivo per C'è ancora domani è cercare di raggiungere Checco Zalone, che ha nelle sue mani tutti i primi quattro posti di questa speciale classifica. Il quarto posto non è vicinissimo, ed è Che bella giornata che ha, a oggi, circa 43 milioni di euro d'incassi, mentre in terza oposizione c'è Tolo Tolo con poco più di 46 milioni di euro, mentre in seconda posizione si è piazzato Sole a catinelle con quasi 52 milioni di euro, dietro solo a Quo vado? che è primo con un totale di più di 65 milioni di euro. Il film di Paola Cortellesi è anche in decima posizione nella classifica dei film più visti in Italia a poca distanza da Barbie.