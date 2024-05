video suggerito

Ornella Vanoni all’ultima puntata di Che Tempo Che Fa: “Se tornerò? Non so se arrivo a ottobre” Ornella Vanoni, protagonista dell’ultima puntata stagionale di Che Tempo Che Fa, si congeda dal pubblico non escludendo il ritorno, ma scherzando sul tema della morte che affronta sempre con grande leggerezza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Si è chiusa un'altra stagione di Che Tempo Che Fa, la prima andata in onda sul Nove. Il programma condotto da Fabio Fazio arriva a conclusione di un'annata molto importante per sé e tutta la sua squadra, considerando l'addio alla Rai della scorsa stagione che è stato, in qualche maniera, il leit motiv dell'intera annata televisiva.

Tra i motivi del successo di Fazio, oltre a un format che ha confermato il suo valore anche lontano dalle reti del servizio pubblico, c'è stato l'innesto di una novità importante, quella di Ornella Vanoni, che è stata ospite fissa di questa stagione. La cantante si è raccontata a Fabio Fazio, in grado di valorizzare uno dei personaggi più iconici del panorama musicale italiano, esaltandone la schiettezza e la verve.

In occasione dell'ultima puntata Ornella Vanoni è stata ospite di Fabio Fazio insieme a Toquinho, rievocando i tempi della collaborazione col grande Vinicius De Moraes e riproponendo l'intramontabile "La voglia la pazzia l'incoscienza l'allegria", una delle canzoni più celebri della storia della musica italiana.

La battuta sul ritorno a Che Tempo Che Fa nella prossima stagione

Nel ringraziarla per la presenza di questa stagione, Fabio Fazio ha naturalmente dato appuntamento ad Ornella Vanoni per la prima puntata della prossima, visto che il programma riprenderà certamente sul Nove a partire dal prossimo autunno. Ornella Vanoni non si è lasciata scappare l'occasione di scherzare come sempre su un argomento che non teme toccare, ovvero la sua morte: "Non so se ci arrivo a ottobre, vedremo".

Ornella Vanoni e il pensiero della morte

Dell'argomento Ornella Vanoni ha sempre parlato con grande naturalezza. Anche in un'intervista recente a Verissimo l'artista si era detta assolutamente serena all'idea della fine: "La morte fa parte della vita, da ragazzi non ci si pensa, poi arriva un’età in cui…da un momento all’altro potrebbe capitare, bisogna guardarla senza paura".