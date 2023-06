Alena Seredova, svelato il terzo abito da sposa: chi ha firmato il vestito per il taglio della torta Alena Seredova nel giorno del matrimonio ha indossato quattro abiti da sposa: per il taglio della torta ha scelto un vestito firmato Elie Saab.

A cura di Giusy Dente

Alena Seredova in Elie Saab

Alena Seredova e Alessandro Nasi sono marito e moglie. I due si sono sposati il 17 giugno a Noto, circondati dall'affetto della famiglia e degli amici. A distanza di qualche giorno dal sì, l'attrice ha cominciato a condividere sui social alcuni scatti dei momenti più belli vissuti al matrimonio, dai preparativi al taglio della torta fino ai brindisi e alle danze del party serale. Quattro i cambi look: quattro abiti diversi tra loro nello stile, che hanno accompagnato la sposa dalla cerimonia in Comune alla festa.

Cosa ha indossato Alena Seredova al matrimonio

Per il grande giorno, Alena Seredova ha voluto quattro abiti da sposa. Ha dato avvio alla giornata, per il rito nuziale in Comune, con un abito caratterizzato da spacco laterale abbinato a pochette con la scritta "Wifey" che significa "mogliettina". Ha proseguito con una creazione firmata Monique Lhuillier, un lungo abito con delicata stampa floreale colorata che lascia le spalle nude.

La piccola Vivienne, figlia della sposa, indossava lo stesso abito, una versione in miniatura adorabile: madre e figlia si sono fatte conquistare dal trend dei look matchy matchy. La sposa ha chiuso la giornata con un look total white sbarazzino, perfetto per il party conclusivo: un minidress con gonna piumata e parte superiore che ricordava una semplice t-shirt bianca.

Alena Seredova Elie Saab

Sempre più spose optano per qualcosa di simile nel grande giorno: l'abito da sposa corto è perfetto per stupire, per giocare, per essere originali, ma non per forza rinunciando alla sartorialità. In passerella si sono visti modelli di ogni tipo: scintillanti, con gonna "doppia", ricamati, sexy, romantici: a ciascuna il suo.

Alena Seredova in Elie Saab

Chi ha firmato il terzo look nuziale

Nel condividere le foto del matrimonio, Alena Seredova ha anche svelato il brand del terzo look nuziale. Il terzo abito da sposa, quello indossato per il taglio della torta, era una creazione scintillante: vestito lungo con scollatura a V, maniche aperte, mantello sulle spalle. La schiena è scoperta e presenta linee verticali ricamate con paillettes trasparenti. È firmato Elie Saab.