Alena Seredova sposa Alessandro Nasi: abito bianco con spacco e scollatura per il matrimonio Alena Seredova e Alessandro Nasi hanno detto sì: la coppia si è sposata a Noto con rito civile.

A cura di Giusy Dente

Instagram @corrado__figura

Quando è finito il matrimonio con Gigi Buffon, Alena Seredova non era pronta per una nuova storia impegnativa. Il suo tempo e le sue attenzioni erano tutti per i figli avuti dal calciatore, Louis Thomas e David Lee, nati rispettivamente nel 2007 e nel 2009. Ma l'amore si è fatto lentamente spazio nel suo cuore, aprendolo a una nuova persona. Alessandro Nasi è entrato nella vita della modella nel 2015, nel 2020 sono diventati genitori di Vivienne Charlotte. La coppia ha deciso di concretizzare ulteriormente la relazione unendosi in matrimonio.

Il matrimonio di Alena Seredova e Alessandro Nasi

Alena Seredova e Alessandro Nasi si sono posati oggi, 17 giugno 2023, a Noto. La città non è stata scelta per legami affettivi né per motivi particolari, anzi: hanno proprio voluto scegliere un luogo estraneo a entrambi, affinché potesse diventare per tutti e due significativo, una prima volta importante. La coppia si è fatta aiutare nell'organizzazione dalla wedding planner Alessandra Grillo: è la stessa che organizzò (proprio a Noto) anche il matrimonio di Chiara Ferragnie Fedez.

Avendo un divorzio alle spalle, i due si sono detti sì in Comune con rito civile celebrato dal sindaco Corrado Figura. Proprio lui ha condiviso sui social una foto del rito, facendo gli auguri agli sposi: "Che la città di Noto possa scaldare sempre i loro cuori" ha scritto. Tra gli invitati anche Lavinia Borromeo, testimone della sposa, nonché colei che ha presentato marito e moglie, facendo da Cupido. La Borromeo, infatti, è la moglie di John Elkann, cugino di Nasi. Presenti anche Giorgio Chiellini con la moglie Carolina Bonistalli.