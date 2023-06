Alena Seredova sposa a fiori: l’abito per il matrimonio coordinato con la figlia Vivienne A qualche giorno di distanza dalle nozze, Alena Seredova ha mostrato i suoi look preferiti sui social: le tenere foto insieme alla figlia.

A cura di Beatrice Manca

Alena Seredova, foto via Instagram

Alena Seredova ha coronato il suo sogno d'amore: il 17 giugno ha sposato a Noto Alessandro Nasi, compagno di lunga data e padre della figlia minore. Per questa giornata così speciale la modella e attrice ha scelto ben quattro abiti diversi: ha indossato un vestito bianco con maniche a palloncino per la cerimonia con rito civile, per poi sfoggiare tre look molto diversi durante il ricevimento e il party di nozze. Qualche giorno dopo le nozze, la sposa ha condiviso su Instagram le foto più belle della giornata, mostrando i dettagli di un vestito speciale: l'abito a fiori coordinato a quello della piccola Vivienne!

Alena Seredova e la figlia Vivienne vestono coordinate

Sbirciando tra le nuove foto condivise da Alena Seredova su Instagram possiamo ammirare l'abito rosa a fiori, forse il più romantico e particolare tra quelli indossati nel giorno delle nozze. Si tratta del modello Bellini del brand Monique Lhuillier ed è caratterizzato da una linea morbida e vagamente rinascimentale: spalle nude, scollatura drappeggiata, maniche lunghe e un corsetto appena accennato.

Alena Seredova in Monique Lhuillier

L'abito lasciava nuda gran parte della schiena, terminando con una scollatura a V, e proseguiva in una morbida gonna plissettata con lo strascico. A renderlo particolare, però, era il colore: non esattamente bianco, ma quasi rosa cipria, una sfumatura delicatissima che faceva da sfondo a stampe variopinte che richiamavano un giardino fiorito, con disegni botanici e pavoni.

Abito Monique Lhuillier

Il dettaglio più tenero? La figlia Vivienne, che ha portato le fedi ai genitori, indossava un abito coordinato a quello della mamma: un vestito da principessina con maniche a palloncino e gonna ampia variopinta. La bimba era adorabile con i capelli raccolti in uno chignon e un paio di scarpine rosa. Lo sposo invece indossava un abito firmato Alessandro Martorana Atelier.

Alena Seredova in Monique Luhillier

I gioielli scelti per il matrimonio da Alena Seredova

Per completare il look, la sposa ha puntato sulla semplicità: nessuna collana ad adornare la scollatura, solo un paio di orecchini pendenti in oro che brillavano tra i capelli semiraccolti. I gioielli scelti da Alena Seredova per il giorno delle nozze sono firmati Pasquale Bruni. Con ogni probabilità, gli orecchini che indossa sono il modello Luce, una creazione in oro e diamanti da 11.240 euro (oppure una variante molto simile).

Gli orecchini Luce di Pasquale Bruni

Il tocco finale? i fiori tra i capelli che riprendevano la fantasia del vestito e impreziosivano l'acconciatura creata dall'hair stylist Martin Tyl con morbide onde. Radiosa e sorridente, Alena Seredova era una sposa magnifica: lancerà la tendenza degli abiti floreali per le nozze?