Chi sono i figli di Simona Ventura: Niccolò, Giacomo e Caterina Sono tre i figli di Simona Ventura, popolare conduttrice televisiva: Niccolò, Giacomo e Caterina. Legatissima ai suoi figli, la presentatrice ha voluto che fossero accanto a sé nel giorno del matrimonio con Giovanni Terzi.

A cura di Stefania Rocco

Sono tre i figli di Simona Ventura, popolare conduttrice televisiva: Niccolò (25 anni), Giacomo (24 anni) e Caterina (18 anni). Legatissima ai suoi figli, la presentatrice ha voluto che fossero accanto a sé nel giorno del matrimonio con Giovanni Terzi. Niccolò e Giacomo sono nati dal matrimonio con Stefano Bettarini, ex marito di ventura. Caterina, invece, è la figlia che Simona ha adottato quando era ancora una bambina.

Chi è Niccolò Bettarini

Niccolò Bettarini è il primogenito di Simona Ventura e Stefano Bettarini. Nato nel 1998 a Milano, è un appassionato di fitness oltre a essere molto popolare sui social. Il suo profilo Instagram conta quasi 150mila follower nonostante il numero esiguo di foto pubblicate. Niccolò è inoltre noto negli ambienti dediti alla cronaca rosa, avendo avuto diverse fidanzate note: da Ginevra Lambruschi, a Zoe Esposito e la più recente Greta Cagna. Sotto il profilo professionale, dopo un periodo trascorso in Inghilterra per tentare di seguire le orme del padre Stefano nel mondo del calcio, Niccolò è tornato in Italia e ha ottenuto la conduzione de Il Collegio Off su Rai2. Oggi lavora come personal trainer a Milano. Sono diversi i personaggi famosi che hanno scelto di affidare la cura del proprio corpo al figlio di Simona Ventura, scelta che ha reso Niccolò particolarmente noto nel suoi settore. Suo malgrado, parte della popolarità di Niccolò arriva da un fatto di cronaca che risale al 2018 quando il giovane fu aggredito e accoltellato a Milano da un gruppo di coetanei successivamente condannati a 9,6 e 5 anni di reclusione.

Chi è Giacomo Bettarini

Giacomo Bettarini, a differenza del fratello Niccolò, ha deciso di seguire le orme della madre e intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo. È un attore ed è solito condividere sui social le sue performance principalmente teatrali. Soprannominato dalla madre Super Jack, somiglia a entrambi i suoi genitori. Come il fratello, è uno sportivo ed è appassionato soprattutto di boxe. “È la mamma che ogni figlio sognerebbe di avere. Si è sempre fidata di me, anche quando io stesso non mi fidavo delle mie capacità. Tutto quello che sto facendo adesso è solo ed esclusivamente grazie a lei”, ha recentemente dichiarato a proposito della madre.

Chi è Caterina Ventura

Appena diventata 18enne, Caterina è l’ultima figlia di Simona Ventura. La conduttrice l’ha adottata quando era ancora una bambina. Qualche anno fa, ha chiarito che esiste un legame anche biologico con la sua terzogenita: “Caterina è il mio terzo gioiello, è la figlia di una mia parente in difficoltà. Mi chiama mia madre e dice: ‘È nata Caterina, però l'hanno portata in una casa famiglia'. L'adozione era molto difficile in quel momento, però ho chiesto l'affido di Caterina. Il giudice mi chiese perché volessi quella bambina. ‘Voglio questa bambina perché ha bisogno di noi ora’, ho detto io. Devo ringraziare i suoi genitori, altrimenti non l'avrei mai avuta”.