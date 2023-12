Simona Ventura: “Caterina è la mia terza figlia, l’ho adottata. Ringrazio i suoi genitori naturali” A Ballando con le Stelle, Simona Ventura ha raccontato la storia di Caterina, sua terza figlia, adottata quando era piccola: “Ho chiesto il suo affido, la volevo perché aveva bisogno di noi. Devo ringraziare i suoi genitori naturali”. La concorrente è mamma anche di Giacomo e Niccolò, avuti con l’ex Stefano Bettarini.

Simona Ventura ha parlato dei suoi figli a Ballando con le Stelle 2023. Nella puntata del 9 dicembre, in una clip trasmessa prima di esibirsi, la concorrente ha raccontato la storia di Caterina, la sua terza figlia, che ha adottato quando era piccola e che considera a tutti gli effetti un parte fondamentale della sua famiglia. La conduttrice è madre anche di Giacomo e Niccolò, avuti con l'ex marito Stefano Bettarini.

La storia di Caterina, terza figlia di Simona Ventura

"I miei figli sono 3 gioielli e sono la parte più importante della mia vita", ha raccontato Simona Ventura nella clip mandata in onda. Niccolò e Giacomo hanno accompagnato la madre in sala trucco, mentre Caterina non era presente. "É in Inghilterra a studiare, ma comunque era con noi", ha precisato la concorrente. Poi ha raccontato la storia della bambina, figlia di una sua parente in difficoltà ed entrata a far parte della sua famiglia grazie all'adozione:

Caterina è il mio terzo gioiello, è la figlia di una mia parente in difficoltà. Mi chiama mia madre e dice: "È nata Caterina, però l'hanno portata in una casa famiglia'. L'adozione era molto difficile in quel momento, però ho chiesto l'affido di Caterina. Il giudice mi chiese perché volessi quella bambina. "Voglio questa bambina perché ha bisogno di noi ora", ho detto io. Devo ringraziare i suoi genitori, altrimenti non l'avrei mai avuta.

"Il regalo più grande che ho avuto nella vita"

Simona Ventura ha raccontato anche come i due figli, Niccolò e Giacomo, nati nel 1998 e nel 2000, hanno vissuto l'arrivo di Caterina nelle loro vite. "A un certo punto mi sono ritrovato a non essere il cocco di casa e questa cosa da piccolo non mi andava giù", ha spiegato Giacomo. Poi però ha precisato: "Adesso darei la vita per lei ed è stata uno dei regali più belli che ci sia capitato". Della stessa opinione è Niccolò, oggi 25enne: "L'ho sentita fin da subito come mia sorella e da subito le ho voluto bene". Con Caterina, Simona Ventura ha affrontato anche il discorso dell'essere mamma e della sua vera mamma:

Lei a 4 anni venne in camera da me e disse: "Mamma, ma io non ho una mamma". Io le ho detto: "Perché dici che non hai una mamma?". Lei mi ha risposto: "Mi hanno detto che non ho una mamma, che tu non sei la mia mamma. "Tu sei una bambina molto fortunata perché hai due mamme", le ho detto io. Ha portato una pace incredibile nella mia vita.