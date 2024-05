La figlia di Simona Ventura compie 18 anni, gli auguri della mamma: “Nuota nel mare pieno di sogni”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

La figlia di Simona Ventura, Caterina, compie 18 anni. Per l'occasione, la conduttrice ha condiviso sui social un lungo messaggio indirizzato alla neo maggiorenne, che ha adottato quando era piccola. "Quando sei arrivata, pensavo a questo giorno come lontanissimo e invece eccoci qua", si legge nel post.

Gli auguri di Simona Ventura alla figlia

Oggi, 31 maggio, la terza figlia di Simona Ventura compie 18 anni. Si tratta di Caterina, che la conduttrice ha adottato quando aveva poco più di 3 anni. La sua famiglia è composta anche da due maschi, Giacomo e Nicolò, avuti con l'ex marito Stefano Bettarini. "Mio piccolo ‘Nemo‘ sono arrivati anche i tuoi 18 anni! Quando sei arrivata, pensavo a questo giorno come lontanissimo e invece eccoci qua!", si legge nel lungo post di auguri condiviso su Instagram da Ventura, che amorevolmente chiama la figlia ‘Nemo'. "Sei la nostra Principessa. Dolce e guerriera, volitiva e battagliera, creativa e romantica, forte ed istintiva, moderna ma anche legata ai valori tradizionali, decisa ed impulsiva", continua poi il messaggio, accompagnato da alcune foto, prima di terminare con "buon compleanno".

La storia di Caterina, terza figlia di Simona Ventura

Durante l'ultima edizione di Ballando con le Stelle, a cui ha partecipato come concorrente, Simona Ventura aveva parlato della sua famiglia e in particolare della storia di Caterina, figlia di una sua parente in difficoltà, che aveva deciso di adottare quando era una bambina:

Caterina è il mio terzo gioiello, è la figlia di una mia parente in difficoltà. Mi chiama mia madre e dice: "È nata Caterina, però l'hanno portata in una casa famiglia'. L'adozione era molto difficile in quel momento, però ho chiesto l'affido di Caterina. Il giudice mi chiese perché volessi quella bambina. "Voglio questa bambina perché ha bisogno di noi ora", ho detto io. Devo ringraziare i suoi genitori, altrimenti non l'avrei mai avuta.