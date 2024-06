video suggerito

Simona Ventura: “Quando restai incinta, Lele Mora pianse: era finita con la gallina dalle uova d’oro” Simona Ventura ricorda la reazione di Lele Mora, all’epoca suo agente, dopo la scoperta della prima gravidanza della conduttrice: “Mi diceva ‘Oddio, è finito tutto, la gallina dalle uova d’oro’”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Simona Ventura ricorda quanto accadde all’epoca in cui, incinta del primo figlio Niccolò, comunicò all’ex agente Lele Mora di essere in dolce attesa. La rivelazione è arrivata durante l’intervento della conduttrice nel corso di un episodio del podcast Gurulandia. “Quando sono rimasta incinta di mio figlio Nicolò, Lele Mora ha pianto, perché comunque era il mio agente di allora e mi diceva: ‘Oddio, è finito tutto, la gallina dalle uova d'oro’. Che invece non era vero, non è finito niente: i figli mi hanno dato una forza nel lavoro molto importante”, ha raccontato Simona che ha all’attivo oltre 60 programmi televisivi condotti o ai quali ha partecipato nel corso della sua lunga carriera.

I figli di Simona Ventura

Sono tre i figli di Simona Ventura, I due primi due, Niccolò e Giacomo, sono nati dal matrimonio con Stefano Bettarini. La terza, unica femmina, è Caterina, adottata da Simona quando era una bambina e oggi 18enne. Esiste un legame profondo tra la Ventura e i suoi figli che non ha mai affrontato crisi. Nessuno dei tre ha scelto di seguire le orme della madre in ambito televisivo.

Il rapporto tra Simona Ventura e Lele Mora

Mora è stato a lungo l’agente di Simona Ventura all’epoca in cui era agli inizi della sua carriera. Ventura rideva già di un successo e di una popolarità maggiori rispetto a quelli ottenuti dagli altri – anche popolarissimi alcuni – ex assistiti dall’agente. Fu Ventura a scegliere di prendere le distanze da Lele a un certo punto della sua carriera. “Simona Ventura mi disse: ‘O ti stacchi da Corona o ti lascio’. Non la ascoltai e lei cambiò manager. Lo mollai nel 2010. Ho sbagliato. Avrei dovuto ascoltare Simona”, raccontò qualche anno fa l’ex agente televisivo, la cui collaborazione con la conduttrice si interruppe nel 2007. Solo qualche tempo fa i due hanno recuperato il loro rapporto che, tuttavia, non abbraccia più il campo professionale.