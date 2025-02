Dopo Bonolis anche Simona Ventura lascia l’agenzia di Lucio Presta: “Si sono detti addio in modo civile”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Dopo l'addio di Amadeus e Paolo Bonolis, anche Simona Ventura interrompe il rapporto professionale con Arcobaleno Tre, l'agenzia di Lucio Presta. Ad anticipare la notizia è stato Giuseppe Candela attraverso un post su X: "Si è interrotto da qualche mese il rapporto professionale tra Simona Ventura e l'Arcobaleno Tre di Lucio Presta. I due si sarebbero detti addio in modo "civile"". L'uscita del conduttore di Avanti un altro dopo trent'anni di collaborazione era stata un duro colpo per Lucio Presta, tanto che il manager lo aveva accusato il conduttore di essersi fatto influenzare dall'ex moglie Sonia Bruganelli. Adesso, però, l'addio di Ventura simboleggia la perdita di un altro cliente importante. La conduttrice avrebbe rescisso il contratto da alcuni mesi.

Simona Ventura e l'addio a Arcobaleno Tre, l'agenzia di Lucio Presta

Al momento, i diretti interessato non si sono espressi in merito alla vicenda per confermare o smentire. Sotto il post di Candela, però, diventato virale dopo alcuni minuti dalla pubblicazione, un utente ha taggato proprio Lucio Presta, chiedendogli cosa gli stesse succedendo, visto gli addii recenti di personaggi importanti. Il manager ha risposto personalmente, dicendo: "Credimi, assolutamente nulla".

I possibili scenari per il futuro di Simona Ventura

Nell'attuale stagione televisiva, Simona Ventura è impegnata nel programma Citofonare Rai2 che conduce insieme all’amica Paola Perego (nonché moglie di Lucio Presta). Vista l'interruzione lavorativa tra i due, per il prossimo anno non è escluso che possano aprirsi nuovi scenari per la conduttrice, come un ritorno in Mediaset. La sua ultima esperienza nell'azienda di Pier Silvio Berlusconi risale al 2022, quando fu scelta da Maria De Filippi per condurre Ultima fermata. Nonostante il suo impegno in Rai, però, sembra che Ventura sia tutt'oggi contesa tra le due aziende.

Come riportato qualche mese fa da Alberto Dandolo per Oggi, infatti, Berlusconi sarebbe felice di riportare la Ventura a Mediaset: “Simona Ventura scalda i motori per l’autunno tv. La domenica tornerà al timone di Citofonare Rai2 con Paola Perego e siederà al Tavolo di Che Tempo Che Fa (Nove). Nel 2025 condurrà un adventure game su Rai 2.. Mediaset potrebbe anche affidarle una sfida ambiziosa su Canale5″, le parole del giornalista. Chissà che l'addio a Presta sia solo il primo passo per il tanto atteso ritorno.