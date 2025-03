video suggerito

Obbligo o verità è il nuovo programma di Alessia Marcuzzi: gli ospiti della prima puntata del 24 marzo su Rai2 Lunedì 24 marzo, alle ore 21:20 su Rai2, il talk show Obbligo o verità. Tra gli ospiti del programma di Alessia Marcuzzi anche Asia Argento, Geppi Cucciari, Paola Iezzi e Selvaggia Lucarelli.

A cura di Daniela Seclì

Da lunedì 24 marzo, in onda alle ore 21:20 su Rai2 il nuovo programma di Alessia Marcuzzi. La conduttrice sarà al timone del talk show Obbligo o verità, prodotto da Rai in collaborazione con Fremantle Italia. La prima puntata si preannuncia ricchissima di ospiti, da Selvaggia Lucarelli a Paola Iezzi, da Salvo Sottile a Asia Argento. Gli ospiti, come prevede il celebre gioco, dovranno rispondere a domande scomode o affrontare obblighi talvolta divertenti e bizzarri. Tra i giochi principali quello che dà il nome al programma e il gioco Solo tu. Vediamo gli ospiti e in cosa consiste il nuovo talk show di Rai2 diretto da Cristiano D’Alisera.

Gli ospiti della prima puntata di Obbligo o verità in onda lunedì 24 marzo

Il programma Obbligo o verità metterà allo stesso tavolo personalità anche molto diverse tra loro, che si confronteranno con leggerezza. Gli ospiti della prima puntata in onda lunedì 24 marzo alle ore 21:20 su Rai2 sono:

Asia Argento;

Anna Lou Castoldi;

Geppi Cucciari;

Martin Castrogiovanni;

Max Felicitas;

Paola Iezzi;

Selvaggia Lucarelli;

Salvo Sottile;

Herbert Ballerina.

Obbligo o verità, come funziona il nuovo programma di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi guiderà la conversazione tra i suoi ospiti. Si arriverà, poi, al gioco che dà il titolo al programma "Obbligo o verità". Un ospite, scelto a caso, dovrà fare i conti con una domanda scomoda e potrà decidere se rispondere, ovviamente dicendo tutta la verità, o affrontare un obbligo. Gli obblighi consisteranno in prove bizzarre pensate proprio per l'ospite. Inoltre, ci sarà un altro momento chiave nel corso del programma. Il gioco Solo tu. L'ospite dovrà affrontare domande e obblighi a raffica e in questo modo traccerà un ritratto inedito della sua vita. La regia del programma è curata da Cristiano D’Alisera.