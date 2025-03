video suggerito

"Un game show al posto di Striscia la notizia", le ipotesi di un possibile cambio di palinsesto in Mediaset Striscia la Notizia potrebbe essere sostituita da un game show: questa l'ipotesi che avanza nel nuovo palinsesto Mediaset. Si tratterebbe di un cambio di passo significativo, che metterebbe in discussione una delle trasmissioni cardine della rete.

A cura di Ilaria Costabile

Nonostante sia uno dei programmi più longevi della TV, in primis di Mediaset, Striscia la Notizia potrebbe anche dover cedere il suo posto nel palinsesto di Canale 5, lasciando spazio ad un game show, almeno per un periodo della stagione televisiva. L'ipotesi sarebbe nata a seguito del calo di ascolti verificatosi in questi mesi, in cui il tg satirico si scontra in maniera diretta con Rai1 e l'ormai imbattibile Affari Tuoi. Al momento, però, si tratterebbe solo di indiscrezioni.

Le ipotesi per uno stop di Striscia la Notizia

Stando a quanto riportato dall'Adnkronos, ai piani alti di Mediaset si starebbe pensando ad un cambio di rotta piuttosto significativo, dal momento che dopo 36 anni di onorata carriera, Striscia la Notizia, potrebbe essere sostituita temporaneamente da un game show per l'access prime time di Canale 5. Al programma starebbero lavorando anche diverse case di produzione, come Endemol, Blu Yasmine, Banijay e Fremantle, che starebbero approntando il cosiddetto numero zero. A queste indiscrezioni che, al momento, rimangono tali, si affiancherebbe anche un'altra notizia che riguarda uno dei grandi volti della tv degli ultimi anni, ovvero Amadeus. Si parla, infatti, di un passaggio del conduttore a Mediaset, dopo appena un anno in Discovery, a cui in realtà è legato per tre anni. Il passaggio non sarebbe così inusuale, dal momento che il suo nome è stato fatto anche per il serale di Amici, a cui prenderebbe parte in veste di giudice e, d'altra parte, è stato anche ospite con la moglie Giovanna di C'è Posta per te. Un'ipotesi, quest'ultima, particolarmente azzardata che va a cozzare con i nuovi progetti di Amadeus che, infatti, sta già lavorando ad un nuovo programma sul Nove, oltre che ad una prossima edizione de La Corrida.

Il calo degli ascolti

Il fatto che Striscia la Notizia possa essere soggetta, in futuro, ad uno stop, seppur momentaneo, non sarebbe da escludere, visti soprattutto gli ascolti del tg satirico che si aggirano attorno al 14% di share, un dato decisamente più basso rispetto ai fasti della trasmissione. In più di tre decenni di presenza sul piccolo schermo, tanti gli scoop che sono stati lanciati da Striscia, con i suoi inimitabili inviati, tanti i fuori onda che hanno scatenato non poche polemiche (vedi l'affaire Gianbruno), ma anche le rubriche imperdibili come I nuovi mostri, Spetteguless o Fatti e Rifatti, che hanno regalato qualche risata al pubblico di Canale 5. Per non parlare poi dei Tapiri, consegnati ai personaggi più disparati. D'altro canto, in una dichiarazione all'Ansa dello scorso dicembre, proprio Pier Silvio Berlusconi aveva dichiarato:

È innegabile che oggi Striscia la Notizia sia in un momento faticoso […] se ci possono essere anche altri prodotti o alternanza di prodotti non lo escludo, ma a oggi io conto sul lavoro che Ricci sta facendo per rialzare almeno di un po' il risultato in quella fascia.