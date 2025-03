video suggerito

Mediaset lavora al futuro di Canale 5: "Gerry Scotti per far riposare Striscia, Gabriele Corsi al preserale" In Mediaset si lavora al domino per la prossima stagione di Canale 5. Come scrive TvBlog il nodo sarebbe quello dell'access, con Striscia che potrebbe essere soggetta a rotazione. Ecco quali sono le idee in circolo attorno ai nomi di Scotti e Corsi.

A cura di Andrea Parrella

Quello dell'access prime time di Canale 5 era un nodo che Mediaset, prima o poi, doveva affrontare. I risultati della stagione corrente di Striscia La Notizia hanno già spinto Pier Silvio Berlusconi a parlare della possibilità di un'alternanza con altri programmi in futuro ed è evidente che la trasmissione ideata da Antonio Ricci abbia, attualmente, i connotati del capro espiatorio, quello su cui ricadono le responsabilità delle difficoltà che l'ammiraglia Mediaset vive anche per quel che riguarda la prima serata, eccezion fatta per le serate in cui ci sono i programmi della galassia De Filippi.

Non è così, non è tutta colpa di Striscia ovviamente, ma anche la sola ipotesi di una pausa per lo storico Tg satirico di Ricci fa inevitabilmente clamore. Stando a quanto riportato da TvBlog in Mediaset ci sarebbero delle strategie in atto per garantire a Striscia di poter rifiatare nella prossima stagione. Dopo le voci di un no di Bonolis allo spostamento di Avanti un altro nella fascia dell'access, si parla con insistenza dell'ipotesi che possa toccare all'aziendalista Gerry Scotti l'onere di sostituire Striscia La Notizia con la sua Ruota della Fortuna.

Gabriele Corsi per il preserale di Canale 5

Un'ipotesi di questo tipo lascerebbe libero uno slot nel preserale di Canale 5, per il quale Mediaset starebbe ipotizzando di testare nuovi format "Nello specifico due da di Banijay e uno Blu Yazmine". Si legge ance che la registrazione di questi numeri zero dovrebbe avvenire nelle prossime settimane e che per la conduzione Mediaset starebbe pensando di strappare alla Rai Gabriele Corsi. Allo stesso tempo, per risolvere le difficoltà di prima serata Mediaset si sarebbe rivolta ancora a Maria De Filippi per immaginare un nuovo game show di prima serata. Si legge su TvBlog che "sarebbe un game scritto dal suo storico autore Mauro Monaco".