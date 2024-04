video suggerito

Avanti un altro, l’ultima puntata sarà in prima serata: quando finisce lo show di Paolo Bonolis Avanti un altro, lo show preserale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis, si avvia alla chiusura. Sono previste due puntate, entrambe per domenica 5 maggio, ma l’ultima sarà in prima serata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Con l'arrivo di maggio, molti dei programmi che hanno occupato i palinsesti stanno per volgere al termine, ed è proprio in queste settimane che avverrà la chiusura della tredicesima edizione di Avanti un altro, lo show dell'access prime time di Canale 5, condotto da Paolo Bonolis. Stando a quanto riportato da Davide Maggio, sono previste altre due puntate, una nel consueto appuntamento della domenica del tardo pomeriggio e l'altra, invece, in prima serata seppur nella stessa domenica.

Le ultime due puntate di Avanti un altro

La penultima puntata, quella della domenica alle ore 18:45, sarà trasmessa il 5 maggio, a questo appuntamento ne seguirà un altro, nella stessa serata, dopo la messa in onda di Paparissima. Alle 21:25, infatti, non ci sarà Avanti un Altro! Pure di Sera, la versione serale del noto game show di Paolo Bonolis, ma semplicemente un'ultima puntata di questa edizione che è iniziata lo scorso 2 gennaio. Prima della chiusura ufficiale, prevista nella prima settimana di maggio, non mancheranno anche le repliche con i momenti più esilaranti dello show, il ché si verificherà nelle giornate di venerdì 3 e sabato 4 maggio Bonolis sarà infatti in onda con Avanti un Altro Story.

Cosa ci sarà dopo lo show di Paolo Bonolis

Dopo la fine della tredicesima edizione di Avanti un altro, ad occupare il posto lasciato dal programma condotto da Paolo Bonolis, ci sarà un altro programma molto amato dal pubblico, ovvero La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti, che tornerà quindi al preserale di Canale 5. L'appuntamento con il nuovo game show andrà in onda fino a settembre, quando poi ci sarà un nuovo cambio di programmazione con i nuovi palinsesti che, come di consueto, verranno presentati tra giugno e luglio di quest'anno, in vista delle novità pensate per la prossima stagione televisiva.