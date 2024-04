video suggerito

Belén: "Fuggita dalla chat Whatsapp delle mamme. Mi credono presuntuosa? Non m'importa" Belén Rodriguez, ospite di Alessandro Cattelan nell'ultima puntata di Stasera c'è Cattelan in onda mercoledì 10 aprile, ha raccontato come ha gestito le celebri "chat Whatsapp delle mamme" in relazione alla scuola frequentata dal figlio Santiago.

A cura di Stefania Rocco

Belén Rodriguez affronta pubblicamente l’annoso tema delle “chat delle mamme su Whatsapp” durante l’intervista rilasciata ad Alessandro Cattelan nel corso dell’ultima puntata di Stasera c’è Cattelan in onda su Rai2 mercoledì 10 aprile. La showgirl ha rivelato di avere immediatamente abbandonato il gruppo all’interno del quale era stata inserita per seguire a distanze le comunicazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche del figlio Santiago, oggi 11enne. Belén ha candidamente ammesso di avere immediatamente abbandonato il gruppo in questione, lasciando che fosse sua madre a occuparsene al suo posto.

Belén: “Lasciato il gruppo dopo avere visto cose che mi hanno spaventato”

In risposta a Cattelan che le aveva chiesto quale fosse il suo rapporto con i gruppi in questione, Belén ha immediatamente chiarito di non farne parte: “Ho abbandonato subito. Avevo visto tre/quattro cose che mi hanno completamente spaventata”. Poco dopo la showgirl ha aggiunto che è la madre Veronica Cozzani a essere stata inserita nei gruppi in questione al suo posto, avendo accettato di occuparsene: “Me ne vergogno un po’ di non esserci, però non fa parte di me. Io sono un po’ anarchica in questo, nell’allevamento dei figli”.

Il rapporto di Belén con le madri dei coetanei di Santiago

Quando Cattelan le ha chiesto se non tema di essere considerata poco amichevole per avere deciso di disertare i gruppi in questione, Belèn Rodriguez ha risposto convinta: “Se pensano che me la tiro? Non me ne frega un grandissimo…. No…”. Sempre da Cattelan, Belén si è lasciata andare a un intervento a proposito dell’ex marito Stefano De Martino, collega di Rai2 del suo intervistatore Quando Cattelan le ha chiesto se è quella che vive oggi la vita che sognava 10 anni fa, la showgirl ha risposto: “Questa, ma con meno corna”.