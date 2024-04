Stefano De Martino: “State insieme senza sposarvi, sareste presuntuosi, l’87% dei matrimoni fallisce”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

In un video pubblicato sulla pagina Instagram di Stasera tutto è possibile, lo show condotto da Stefano De Martino in prima serata su Rai2, si assiste ad un siparietto a dir poco divertente tra il conduttore e Mara Maionchi. Motivo del contendere è il matrimonio, secondo lo showman ad oggi "sposarsi è da presuntuosi", quindi bisognerebbe stare insieme ma senza convolare a nozze, ma lei sembra essere di tutt'altra opinione.

La teoria sul matrimonio di Stefano De Martino

Ad intavolare l'argomento è proprio Stefano De Martino che, anche in maniera piuttosto goliardica, parla di quante probabilità ci siano che le nozze tra due persone vadano a buon fine. Il conduttore, citando le statistiche, quindi, espone la sua teoria:

Il matrimonio nel 2024 è da presuntuosi. Perché Max (Giusti ndr.), spieghiamolo la statistica dice che l’87% dei matrimoni fallisce. Oddio “fallisce”, non che “fallisce”, può anche finire… Allora, se tu ti sposi oggi hai la presunzione di far parte di quel 13% di popolazione, proprio tu…

Interviene allora Max Giusti che dice: "Volete un consiglio? Sposatevi domani, non oggi" e va via ridendo, lasciando ancora aperta la discussione in atto nel backstage dello show, con tanto di aggiunta da parte di De Martino che dice: "Rimandate, rimandate, state assieme, vivete assieme, ma senza sposarvi".

La risposta di Mara Maionchi

A questo punto è Mara Maionchi a prendere la parola, nient'affatto d'accordo con quanto detto da De Martino. Con il suo solito modo schietto di dire ciò che pensa, quindi, si discosta dalle affermazioni del conduttore e dice la sua:

Ma che palle scusa. Vivere insieme non sposati e senza evere dei figli è una rottura di coglioni importante… Ma allora non viviamo neanche insieme, ci troviamo il giovedì sera, la domenica pomeriggio… Sposarsi ha una sua logica ma stare insieme senza sposarsi ma una rottura di caz** mondiale.