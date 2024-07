video suggerito

Perché Stefano De Martino era assente al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser Tra i numerosi invitati al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, mancava un nome, quello di Stefano De Martino, ex cognato degli sposi e marito di Belen. Il conduttore era assente alle nozze e Alessandro Rosica rivela il perché: “Non è stato invitato”, il rumors. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono giurati amore eterno la scorsa domenica 30 giugno. Alla Villa dei Cento Camini, in Toscana, hanno radunato amici e parenti per festeggiare insieme il loro amore nato nel 2017, nella casa del Grande Fratello Vip. Presenti al grande evento tanti Vip, da Belen Rodriguez, sorella della sposa, Giulia De Lellis, a Tony Effe e Andrea Damante. Tra questi, però, ne mancava uno: Stefano De Martino. In molti sui social si sono chiesti perché l'ex cognato degli sposi si fosse assentato. Stando a quanto circola sui social, non sarebbe stato invitato.

"Stefano De Martino non era tra gli invitati", il rumors

Stefano De Martino non ha partecipato al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Non essendo comparso in alcuna foto del grande evento, i fan si sono interrogati sul perché fosse assente. Nelle ultime ore è stato Alessandro Rosica, influencer del pettegolezzo online, a lanciare un rumor al riguardo: "A grande sorpresa non sono stati invitati né Matteo Diamante, né l'ex marito di Belen Rodriguez". Stando a quanto si legge il conduttore non era nella lista degli invitati, eppure il clima sembrava essersi disteso tra i due ex coniugi, legati dall'amore per il figlio Santiago. La voce in questione non è stata confermata dai diretti interessati: l'assenza del celebre conduttore napoletano, prossimo alla conduzione di Affari Tuoi, potrebbe essere legata anche a impegni di lavoro.

Gli invitati VIP al matrimonio

Erano circa 200 gli invitati al matrimonio di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. I neo sposi hanno festeggiato il loro matrimonio con amici e parenti e, tra questi, anche diversi nomi dello spettacolo come il fratello e la sorella della sposa, Jeremias e Belen Rodriguez, Giulia De Lellis, Andrea Damante, il rapper Tony Effe. Tutti i presenti, prima delle nozze, hanno ricevuto un welcome kit dagli sposi contenente trucchi, patatine e bevande.