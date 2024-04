video suggerito

Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme dopo mesi, si ritrovano al compleanno del figlio Santiago Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono ritrovati per il compleanno del figlio Santiago, dopo mesi senza parlarsi e sentirsi. Il settimanale Chi ha paparazzato i due insieme per i festeggiamenti del piccolo, che spegne 11 candeline. Alla festa anche la piccola Luna Marì, la figlia che la showgirl ha avuto con Antonino Spinalbese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Foto dal settimanale Chi

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono ritrovati. Nessun ritorno di fiamma tra i due, ma un riavvicinamento per il figlio Santiago, in occasione del suo compleanno. Il settimanale Chi ha paparazzato il conduttore e la showgirl argentina per i festeggiamenti del piccolo, che compie 11 anni.

Belen e Stefano insieme al compleanno di Santiago

Come mostrano gli scatti, Belen e Stefano si sono ritrovati per il compleanno di Santiago, che recentemente ha spento 11 candeline. Per mesi, da quando la loro storia d'amore era nuovamente finita, i due non si sono incontrati e nemmeno parlati, forse solamente a distanza. Nelle immagini, invece, si vede una serenità ritrovata, soprattutto per il bene del figlio. La showgirl fa gli onori di casa, taglia la torta e la offre agli invitati, tra i quali c'è anche la piccola Luna Marì, la figlia che ha avuto con Antonino Spinalbese. De Martino ha mostrato il suo istinto paterno anche con la bambina, giocando con lei. Per Santiago in regalo una bici Anni Settanta, che ha subito provato, così come Belen e la sorellina.

Foto da Chi

La frecciatina di Belen Rodriguez a Stefano De Martino

Recentemente la showgirl è stata ospite di Alessandro Cattelan a Stasera c'è Cattelan e, durante l'intervista, ha lanciato una frecciatina a De Martino. Il conduttore ha chiesto alla sua ospite cosa le avrebbe risposto dieci anni fa se le avesse chiesto: "Quali sono i tuoi progetti per i prossimi dieci anni?". Rodriguez ha replicato: "Avevo già un figlio, ma ti avrei risposto che avrei voluto figli e la vita di adesso ma con meno corna". E ha continuato:

Io sono una persona ottimista e soprattutto sono una persona che scorda. Io non perdono perché sono buona, io ti perdono perché mi scordo di quello che mi hai fatto. Mi arrabbio lì per lì, poi una volta che mi sfogo, sdrammatizzo e basta. Parlo in generale.