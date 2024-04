video suggerito

Belen Rodriguez accompagna Cecilia alla prova dell’abito da sposa, emozioni e tenerezze tra sorelle Belen Rodriguez e la piccola Luna Marì presenziano alla scelta dell’abito da sposa di Cecilia Rodriguez, che sposerà il suo Ignazio Moser il prossimo 30 giugno. Baci e tenerezze tra sorelle, non manca nemmeno un momento di commozione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Belen Rodriguez è da sempre una sorella affettuosa, presente e in un momento così importante per sua sorella Cecilia, non poteva che stare al suo fianco nei preparativi per il matrimonio. Il settimanale Chi ha beccato le due Rodriguez insieme, nel negozio di abiti da sposa, intente a scambiarsi tenerezze e non senza un po' di commozione.

Belen accanto a Cecilia per la misura dell'abito da sposa

Il prossimo 30 giugno, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposeranno, nei pressi di Firenze e mentre lui si sta occupando di sbrigare questioni meramente pratiche, lei invece si occupa di tutto ciò che è legato agli allestimenti. Ed è così che si ritrova insieme alla sorella e alla madre, Veronica Sozzani, a scegliere l'abito con il quale arriverà all'altare coronando il suo sogno d'amore. Belen sembra essere felicissima, accompagnata da sua figlia Luna Marì, sempre al suo fianco, mentre consiglia sua sorella e si lascia andare anche a qualche lacrima, dal momento che è comunque sua sorella minore a sposarsi. Una famiglia, quella dei Rodriguez, solida e il cui legame non è mai stato scalfito, bensì è sempre stato forte, nonostante non siano mancati periodi turbolenti, soprattutto per Belen che, però, sembra essersi rialzata più forte di prima.

Il matrimonio di Cecilia e Ignazio

In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, Cecilia Rodriguez ha raccontato la proposta di matrimonio, in gran segreto del suo Ignazio, ed entrambi hanno poi parlato delle nozze, descrivendo tutto nel dettaglio:

La sera del giorno prima faremo una cena intima con le nostre famiglie, visto che al matrimonio saremo in duecento. I miei testimoni saranno mio fratello, Jeremias, e il mio miglior amico; i testimoni di Ignazio saranno suo fratello e sua sorella. Belen sarà la damigella d’onore e Santiago porterà gli anelli. Lui è il mio primo nipote, il primo amore, ed è emozionato, gli piace lo zio Nacho, e gli piacciamo come coppia.