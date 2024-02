La figlia di Milly Carlucci Angelica Donati fidanzata con Fabio Borghese: “Prossimi alle nozze” La figlia di Milly Carlucci Angelica Donati è fidanzata con Fabio Borghese, erede della dinastia di Papa Paolo V: i paparazzi di Chi li hanno fotografati mentre passeggiano per le strade di Roma dopo il gossip che li vede ‘prossimi alle nozze’. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Angelica Donati e Fabio Borghese (foto di Chi)

La figlia di Milly Carlucci, Angelica Donati, e il compagno Fabio Borghese sono tra i protagonisti del nuovo numero di Chi. Paparazzati mentre passeggiano sereni per le strade di Roma, si tratta della loro prima ‘apparizione pubblica' su un giornale di gossip. Estremamente riservati, stanno insieme da circa due anni e secondo Dagospia sarebbero prossimi alle nozze. Lui, erede della nobile dinastia che annovera fra i propri avi Papa Paolo V, è più grande di lei di 20 anni e ha tre figli, Alessandro, Sofia e India nati dal passato matrimonio con la nipote di Marella Caracciolo Agnelli.

Le foto di Angelica Donati e Fabio Borghese

Il settimanale Chi mostra la figlia di Milly Carlucci, Angelica Donati, in compagnia del fidanzato Fabio Borghese. I due, insieme da circa due anni, sarebbero prossimi alle nozze, secondo Dagospia. "Ma la loro non è la favola del principe che sposa la borghese o dell'uomo maturo che sposa la ragazzina", scrive il settimanale Chi raccontando che lui non si adatta agli agi familiari bensì lavora, e anche tanto. Da tre anni e mezzo è Head of International Expansion di Arsenale Group che opera nel settore ospitalità di lusso e lifestyle. È inoltre socio e consigliere del resort Fattoria Medicea.

Angelica Donati e Fabio Borghese (foto di Chi)

Anche la figlia di Milly Carlucci si dà da fare. Imprenditrice e manager nel settore delle costruzioni, dal 2021 è presidente di Ance Giovani e dallo scorso maggio, 2023, è nel consiglio di amministrazione di Terna.

La vita privata di Fabio Borghese prima di Angelica Donati

Fabio Borghese, nato a Roma nel 1965, è il figlio del principe Alessandro Borghese e Fabrizia Citterio. Ha tre figli, Alessandro, Sofia e India, nati dal matrimonio (ormai concluso) con Jacaranda Caracciolo Falck, nipote di Marella Agnelli. Prima di conoscere Angelica Donati ha avuto una storia con Claudia Gerini: il settimanale Diva e Donna pizzicò l'ex coppia durante uno scambio di baci e gesti intimi.