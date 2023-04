Angelica Krystle Donati nominata dal governo Meloni: la figlia di Milly Carlucci nel Cda di Terna La figlia di Milly Carlucci e Angelo Donati, Angelica Krystle Donati, entra nel Cda di Terna, la società operatrice delle reti di trasmissione dell’energia elettrica. L’imprenditrice è entrata nel giro di nomine ordinato dal governo Meloni e collaborerà con Giuseppina Di Foggia.

A cura di Gaia Martino

Angelica Krystle Donati, classe 1986, è la figlia di Milly Carlucci e del marito Angelo Donati: nel 2020 fu incoronata come prima donna nella storia dell'Ance Lazio (Associazione nazionale costruttori edili) a essere investita della carica di presidentessa regionale, ora entra nel Cda di Terna, la società operatrice delle reti di trasmissione dell’energia elettrica. È stata nominata in questi giorni dal governo Meloni per entrare a far parte del Consiglio di amministrazione di Terna e collaborerà all'interno della realtà con Giuseppina Foggia, nuova amministratrice delegata e prima donna alla guida di una grande società quotata di Stato.

Angelica Krystle Donati è la più giovane nel Cda di Terna

Angelica Krystle Donati è entrata a far parte del giro di nomine ordinato da governo e da ora collaborerà all’interno del Cda di Terna con Giuseppina Di Foggia, amministratrice delegata. La primogenita di Angelo Donati e Milly Carlucci ha 37 anni e vive tra Roma e Londra. Dopo gli studi in Inghilterra si è laureata in Management alla London School of economics, e dopo il master of Business Administration dell’Università di Oxford, a 26 anni, è entrata a far parte del Donati immobiliare Group, società della Donati Spa, fondata dal padre nel '78. Oggi, a 37 anni, ha a conquistato l’entrata nella società di Stato Terna, rappresentando la quota più giovane in assoluto del Cda.

La prima donna nella storia dell'Ance Lazio

Nel 2020 l'imprenditrice conquistò già un importante incarico: fu eletta come presidentessa regionale dell'Ance Lazio. A margine dell'assemblea dichiarò: "Sono onorata di ricoprire questo incarico. In un momento storico come quello che stiamo vivendo, è essenziale investire sul futuro delle nostre aziende per far ripartire il Paese. Con la mia squadra lavoreremo non solo per promuovere le istanze del nostro settore nel Lazio, ma anche per fare rete, condividere le best practice e stimolare l’innovazione delle nostre imprese. Spero di riuscire a rappresentare al meglio le esigenze dei giovani costruttori del Lazio mettendo a disposizione dei colleghi l’esperienza imprenditoriale che ho maturato in Italia e all’estero".