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Antonella Clerici: “Le mie analisi del sangue vendute alla stampa, così scoprirono che ero incinta”

Antonella Clerici racconta con una punta di rammarico il momento in cui la stampa scoprì la sua gravidanza. Incinta della figlia Maelle, la conduttrice si ritrovò la notizia della dolce attesa in copertina senza averla mai resa pubblica: “Lo sapevano perché qualcuno aveva venduto le mie analisi del sangue”.
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A cura di Stefania Rocco
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Ospite di Gianluca Mazzoli al Basement, Antonella Clerici racconta il percorso affrontato per avere la figlia Maelle e il dispiacere legato a un episodio in particolare: la stampa, benché fosse stata molto attenta a nascondere la gravidanza per timore di non riuscire a portarla a termine, scoprì la sua dolce attesa e pubblicò la notizia. Clerici chiamò il giornalista per smentire, ma rimase sorpresa nello scoprire che, prima di pubblicare, aveva potuto visionare le sue analisi del sangue: qualcuno gliele aveva vendute.

Desideravo avere un figlio, ho fatto tante cure per averla e alla fine è arrivata. La cosa brutta è che non avevo detto a nessuno della gravidanza. Poi sono andata ad Ansedonia e, mentre ero in vacanza, sono andata in edicola e ho trovato la copertina di un giornale che annunciava che ero incinta. Ho chiamato il giornalista per chiedergli come facesse a saperlo e lui mi ha risposto che avevano le mie analisi del sangue. Qualcuno le aveva vendute. A quel punto non ho potuto negare, ma gli ho chiesto delicatezza. Non lo avevo ancora detto nemmeno a mio padre, perché non volevo illuderlo.

Antonella aveva un motivo più che valido per decidere di non condividere la notizia della gravidanza: dopo essersi sottoposta a diverse cure per restare incinta, temeva la possibilità di un aborto e la delusione che ne sarebbe seguita, per se stessa e per i suoi cari. Proprio per questo aveva evitato di dirlo anche a suo padre, che lo apprese dalla pubblicazione del servizio.

Il padre di Maelle, figlia di Antonella Clerici, è Eddy Martens, più giovane di lei di 16 anni. La loro storia finì sulle prime pagine di tutti i settimanali di cronaca rosa a causa di alcune foto in cui l’uomo veniva paparazzato mentre baciava un’altra donna. Anche quello è stato per Antonella un periodo difficile, superato anche grazie al supporto del pubblico:

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Il papà di mia figlia è stato un amore importante. Tra noi c’era una grossa differenza d’età: io avevo 16 anni più di lui. È lì che ho capito quanto il pubblico mi volesse davvero bene, perché ha continuato a seguirmi e a proteggermi in questa storia con un ragazzo molto più giovane, che veniva da un mondo completamente diverso: lui viveva di notte e io di giorno. Lui voleva divertirsi, io per un po’ l’ho seguito, finché ho capito che non ne avevo più voglia. Da lì sono nati tanti problemi. Nostra figlia è stata un motivo di unione, ma lui non è cambiato con l’arrivo di Maelle, ha continuato a fare la sua vita. Così è finita. Quando è successo, però, non ho mai nascosto nulla: ho parlato pubblicamente anche delle corna. E il pubblico lo ha apprezzato.

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