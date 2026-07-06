Rapinano un turista sotto le telecamere della caserma dei carabinieri a Milano, la corsa dei militari: il video
Una rapina in pieno giorno e in pieno centro proprio di fronte alla caserma dei carabinieri della stazione Milano Duomo. È successo nel pomeriggio di sabato 4 luglio all'angolo tra via Fosse Ardeatine e via Zecca Vecchia.
Come si vede dal video estrapolato dalle immagini di videosorveglianza della caserma e diffuso dai militari, c'è una coppia di turisti americani ferma a parlare sul marciapiede quando accanto passano due giovani. Sembra che stiano andando oltre ma all'improvviso uno di questi torna indietro e con un rapido scatto in avanti si lancia sulla vittima cercando di strappargli l'orologio al polso.
I carabinieri, che hanno assistito alla scena dai monitor in caserma e collegati alle telecamere, sono intervenuti immediatamente sul posto e hanno fermato uno dei due presunti autori. Si tratta di un 18enne di origini nordafricane, nato in Spagna, arrestato con l'accusa di rapina in concorso.
Il complice è invece riuscito a dileguarsi, portando con sé l'orologio sottratto alla vittima, del valore stimato di circa 500 euro.
Durante le fasi dell'arresto, il giovane fermato è caduto a terra, riportando lievi escoriazioni e un trauma al capo. Dopo le prime cure prestate dal personale sanitario intervenuto sul posto, è stato trasportato in codice verde presso il Policlinico di Milano per gli accertamenti del caso. Poi è stato portato nel carcere di San Vittore.
Le vittime invece, seppur visibilmente scosse e con lievi escoriazioni, hanno rifiutato le cure mediche.