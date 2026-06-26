Picchiano con cocci di bottiglia e strappano via la bici a un uomo, poi vanno a riposare ai giardini: arrestati

L’episodio si è verificato nella serata di ieri, giovedì 25 giugno, in piazza Gabrio Rosa, zona Corvetto, a Milano.

Un uomo che pedalava diretto al lavoro è stato aggredito violentemente da tre ragazzi e rapinato della bicicletta. Uno dei tre l'avrebbe anche colpito e ferito con un coccio di bottiglia. L'episodio si è verificato nella serata di ieri, giovedì 25 giugno, in piazza Gabrio Rosa, zona Corvetto, a Milano.

Stando a quanto si apprende, i tre ragazzi – di 24, 29 e 33 anni, tutti di nazionalità marocchina – subito dopo l'aggressione sono scappati verso i giardinetti a riposare, portando con sé la bicicletta rubata.

La vittima, un uomo di nazionalità marocchina anche lui, invece ancora con una mano sanguinante ha fermato la prima pattuglia della polizia locale di passaggio e ha denunciato quanto accaduto e indicato la direzione in cui i tre sono scappati.

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Gli agenti, dopo tutti gli accertamenti del caso e dopo un breve sopralluogo della zona hanno rintracciato i tre aggressori in un'area verde poco distante e li hanno arrestati per concorso in rapina aggravata. Il più giovane è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale per essersi opposto all'arresto.