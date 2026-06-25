Aggredita e molestata in pieno giorno in piazza Cavour a Milano, 30enne salvata da un passante

L’aggressione si è verificata ieri mattina, mercoledì 24 giugno, intorno alle 11 nei pressi di piazza Cavour, zona Quadrilatero della Moda.

Foto di repertorio

Una donna di 30 anni è stata aggredita e molestata mentre camminava in centro a Milano diretta al lavoro. È successo ieri mattina, mercoledì 24 giugno, intorno alle 11 nei pressi di piazza Cavour, zona Quadrilatero della Moda.

Stando a quanto si apprende dalle prime informazioni diffuse, l'autore dell'aggressione sarebbe un giovane che si sarebbe parato davanti alla donna, dopo averla seguita, e che l'avrebbe poi messo le mani addosso.

Alla scena avrebbe assistito un 24enne che appena si è reso conto di quanto accaduto si è fatto avanti per allontanare e mandare via l'aggressore. Lo avrebbe afferrato per le spalle e lo avrebbe cacciato via, per poi chiamare il 112 e allertare le forze dell'ordine.

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Sul posto è giunta immediatamente una pattuglia della polizia di Stato, presente con due agenti motociclisti delle ‘Nibbio'. Dopo le prime verifiche del caso, gli agenti si sono messi subito sulle tracce dell'aggressore e lo hanno individuato poco dopo in via Turati, non distante dal luogo in cui si è verificato l'episodio.

Dai primi accertamenti si tratterebbe di un ragazzo di 24 anni, di origine afghana, senza fissa dimora.

Ora gli agenti sono al lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Intanto il 24enne è stato fermato e arrestato.