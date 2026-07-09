Grida “cosa guardi, sono uomo e musulmano” e sfregia una 23enne in metro a Milano: 27enne arrestato

La polizia locale di Milano ha arrestato un 27enne alla fermata Duomo della metropolitana. Il giovane avrebbe sfregiato con un coltello una 23enne che non conosceva.

Foto di repertorio

Un 27enne è stato fermato dalla polizia locale di Milano dopo aver sfregiato al volto con un coltello una 23enne. L'aggressione si sarebbe verificata nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 luglio, lungo la banchina della linea gialla M3 della metropolitana alla fermata Duomo, in direzione Comasina. Stando a quanto riportato da Ansa, alcuni testimoni avrebbero sentito il giovane urlare: "Cos'hai da guardare, sono uomo e sono musulmano", prima di colpire la giovane che, stando a quanto emerso finora, non conosceva.

L'episodio è avvenuto intorno alle 15:30. La 23enne, di origini marocchine e regolare sul territorio, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Policlinico di Milano per le cure del caso. Come confermato a Fanpage.it, il 27enne è invece di nazionalità algerina e irregolare in Italia, ed è stato arrestato in flagranza dalla polizia locale. Le indagini, coordinate dalla pm Simona Ferraiuolo di turno alla Procura di Milano, sono state avviate con l'ipotesi di reato di sfregio permanente al viso. Potrebbe essere valutata anche la contestazione dell'aggravante dell'odio contro una donna o della discriminazione razziale o religiosa. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Milano e il personale della sicurezza di Atm.

"Tutta la mia vicinanza alla ragazza aggredita e sfregiata oggi in metropolitana", ha scritto su Instagram il segretario metropolitano del Pd Alessandro Capelli, "il diritto delle donne di vivere senza paura è per noi una battaglia fondamentale". Anche Michele Albiani, consigliere comunale dem e presidente della Commissione Sicurezza, Coesione Sociale e Politiche della Notte, ha dichiarato: "Esprimo la mia vicinanza alla ragazza e le auguro di riprendersi il prima possibile da questa violenza inaccettabile. Ringrazio la polizia locale per aver arrestato l'aggressore con tempestività. Attendiamo l'evoluzione della vicenda per capire come possa essere successa una cosa del genere".

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