Va a fuoco un materasso nel Cpr di via Corelli a Milano: 5 persone intossicate trasportate in ospedale

Un materasso è andato a fuoco all’interno del Cpr di via Corelli a Milano nella serata del 20 giugno. Come appreso da Fanpage.it, cinque persone sono rimaste lievemente intossicate e sono state trasportate all’ospedale Fatebenefratelli per le cure.

Foto di repertorio

Un principio di incendio è stato registrato nella serata di oggi, sabato 20 giugno, all'interno del Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di via Corelli a Milano. Stando a quanto appreso a Fanpage.it, l'allarme è partito intorno alle 21 e le fiamme hanno interessato un materasso all'interno del Blocco E della struttura detentiva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano che, in collaborazione con le squadre interne del Cpr, hanno spento il rogo e rimesso l'area in sicurezza.

Il bilancio è di cinque persone che sono rimaste lievemente intossicate dai fumi sprigionati, ma non è ancora chiaro se si trattino solo di detenuti o anche di qualche responsabile della struttura. Medicate sul posto dal personale sanitario del 118, sono state trasportate in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli di Milano per le cure e gli accertamenti del caso. Per il momento, non sono note le cause dell'incendio.

Poco più di un mese fa, il 14 maggio scorso, infatti, era stato reso noto di una protesta esplosa dopo che un ragazzo di 26 anni aveva cercato di togliersi la vita dentro il Cpr. Il mancato soccorso al detenuto aveva portato altri a dare alle fiamme un materasso e a incendiare alcuni indumenti. In quel caso, come aveva raccontato la rete Noaicpr – Mai più lager che aveva diffuso la notizia, il giovane era stato soccorso in codice rosso e poi trasportato in ospedale in codice giallo. In media, all'interno del Cpr si registrano circa tre tentativi di suicidi al giorno, ai quali vanno sommati i vari gesti autolesionisti.