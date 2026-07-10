Tentano di dare fuoco a un clochard in via Washington a Milano: si cercano tre ragazzi

Alcuni ragazzi avrebbero provato a dare fuoco a un clochard che dormiva davanti al Bricocenter di via Washington a Milano. L’uomo è stato trasportato in ospedale con alcune ustioni sul braccio. Sul caso indagano i carabinieri.

Il Bricocenter di via Washington a Milano

Alcuni ragazzi avrebbero provato a dare fuoco a un clochard di 45 anni che dormiva in un giaciglio davanti al Bricocenter di via Washington, in centro a Milano, nel corso della notte appena trascorsa, a cavallo tra giovedì 9 e venerdì 10 luglio. Dopo aver lanciato l'allarme, l'uomo è stato trasportato in ospedale con alcune ustioni sul braccio. Sul caso indagano i carabinieri.

La dinamica dell'accaduto

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del radiomobile che sono intervenuti, i fatti si sarebbero verificati intorno alle 2:00 della scorsa notte quando un gruppo di ragazzi avrebbe appiccato fuoco a un contenitore di plastica pieno di carta proprio accanto al clochard che stava dormendo in un giaciglio davanti al Bricocenter di via Washington. È allora che l'uomo, 45enne di origini brasiliane, si sarebbe svegliato in tempo per riuscire a spostarsi, sentendo un forte bruciore al braccio.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 inviati da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) che, dopo aver prestato le prime cure all'uomo, hanno deciso di trasportarlo all'ospedale San Giuseppe per essere medicato ed essere sottoposto ad alcuni accertamenti. Nel frattempo, le forze dell'ordine che sono intervenute hanno avviato le indagini, effettuando tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, identificare i ragazzi e capire se l'intento alla base dei fatti fosse quello di dar fuoco all'uomo.