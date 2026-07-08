Aggredito a colpi di mazza nella notte a Pioltello nel Milanese: 25enne grave in ospedale, indagano i carabinieri

L’aggressione si è verificata questa notte, tra martedì 7 e mercoledì 8 luglio, in via Vincenzo Bellini – all’altezza del civico 58 – a Pioltello, nel Milanese.

Un ragazzo di 25 anni sarebbe stato accerchiato e picchiato a colpi di mazza da diverse persone. L'aggressione si è verificata questa notte, tra martedì 7 e mercoledì 8 luglio, intorno a mezzanotte e mezza, in via Vincenzo Bellini – all'altezza del civico 58 – a Pioltello, nel Milanese.

Come si apprende dalle prime informazioni raccolte da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia) – presente sul posto con un'ambulanza del 118 giunta in codice gialla e ripartita poi in codice rosso – la vittima avrebbe riportato importate ferite in tutto il corpo. I soccorritori, dopo avergli effettuato le prime cure del caso, lo hanno poi trasportato d'urgenza all'ospedale San Raffaele di Milano.

Arrivato in ospedale, il giovane è stato sottoposto immediatamente a Tac e dopo un primo intervento da parte dei medici, le condizioni del giovane risulterebbe meno gravi del previsto. Non si troverebbe infatti in pericolo di vita.

Sul posto, oltre ai soccorritori, è giunta anche una pattuglia dei carabinieri di Pioltello, ora al lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e individuare tutti gli eventuali responsabili. Ancora non si conoscono le cause dell'aggressione né il numero delle persone effettivamente coinvolte. Secondo una prima ricostruzione pare che il 25enne, non cittadino italiano, sia stato aggredito da un gruppo di ragazzi di origine nordafricana probabilmente a seguito di una discussione.