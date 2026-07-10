Scoppia un incendio in un condominio di Cuggiono per un guasto al condizionatore: 2 intossicati, 20 evacuati

Sarebbe stato il malfunzionamento di un impianto di climatizzazione a causare l’incendio che nella notte ha distrutto il tetto di un condominio di Cuggiono (Milano). Due persone sono state portate in ospedale per una probabile intossicazione da fumo, mentre circa 20 residenti sono stati evacuati.

Foto di repertorio

Un incendio è scoppiato nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 luglio a Cuggiono (nella Città Metropolitana di Milano) in una palazzina antistante l'ospedale cittadino. L'edificio di due piani è stato evacuato, con circa 20 persone che sono state fatte uscire dai proprio appartamenti. Nessuno sarebbe rimasto ferito, ma due inquilini sono stati trasportati in ospedale per accertamenti per una sospetta intossicazione da fumo. Sono ancora in corso le verifiche per individuare l'origine del rogo. L'ipotesi è che l'impianto di climatizzazione su uno dei balconi possa aver avuto un malfunzionamento.

L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano sono intervenuti con 32 pompieri e 11 mezzi in tutto. L'incendio si era sviluppato principalmente sul tetto della palazzina e avrebbe interessato anche alcuni degli appartamenti. Al piano terra ci sono un negozio e una pasticceria molto nota in zona che, come ha comunicato attraverso i propri canali social, dovrà rimanere chiusa "fino alla comunicazione del ripristino dell'agibilità da parte delle autorità".

Sul posto sono arrivate anche due ambulanze e i carabinieri. Solo due persone sono state sottoposte ad accertamenti all'ospedale di Legnano per una sospetta intossicazione da fumi, mentre circa 20 sono state evacuate per precauzione. Le abitazioni coinvolte sono state dichiarate inagibili. Anche Sergio Berra, sindaco di Cuggiono, è arrivato in zona per monitorare le operazioni di soccorso. Il rogo è partito probabilmente dal malfunzionamento di un condizionatore e a riportare i danni maggiori è stato proprio il tetto mansardato.